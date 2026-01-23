Tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo 23/01/2026 16:34

(PLO)- Tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ khóa XIII đã có những đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo trong phương thức lãnh đạo, cầm quyền của đảng, phong cách lề lối ngày càng dân chủ, kỷ cương, kỷ luật...

Chiều 23-1, tại phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình của Đoàn Chủ tịch trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Các đại biểu đến dự phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: LÊ THOA

Nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, làm đến cùng

Theo báo cáo, trong các ngày 20 và 21-1, các đại biểu đã thảo luận tại đoàn và tham luận tại hội trường về các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội XIV của Đảng.

Tại Đại hội đã có 815 lượt ý kiến phát biểu, không khí thảo luận sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn, tâm huyết và trách nhiệm. Hầu hết các ý kiến thống nhất cao và đánh giá các văn kiện được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, bài bản, khoa học và đổi mới.

Dự thảo các văn kiện được chỉnh lý, bổ sung, hoàn thiện nhiều vòng, được tổ chức thảo luận lấy ý kiến sâu rộng trong toàn Đảng, trong các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sĩ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đồng bào ta ở trong và ngoài nước bằng nhiều hình thức phong phú.

Các ý kiến đánh giá trong dự thảo văn kiện đã kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển; thể hiện sự kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Cùng đó là việc đổi mới mạnh mẽ về tư duy phát triển, tầm nhìn chiến lược dựa trên những căn cứ khoa học của thực tiễn, phù hợp với quy luật khách quan.

Đại hội cũng thể hiện tinh thần hành động cao: nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, làm đến cùng; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp gắn trách nhiệm với kết quả, gắn đột phá với bền vững, gắn kỷ luật thực thi với sự hài lòng của nhân dân.

Nhiều ý kiến đề nghị bổ sung, hoàn thiện để làm rõ, sâu sắc thêm một số nội dung về đánh giá, nhận định, dự báo, mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp.

Các đại biểu dự phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Phân tích nguyên nhân chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở còn thấp

Về Báo cáo Chính trị, ông Trần Cẩm Tú cho biết đa số các đại biểu thống nhất cao với dự thảo Báo cáo Chính trị. Một số ý kiến nhấn mạnh, bổ sung và đề nghị làm nổi bật hơn kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực: y tế, GD&ĐT, KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế, xây dựng Nhà nước pháp quyền, xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đồng thời cập nhật số liệu đảm bảo thống nhất giữa các báo cáo.

Một số ý kiến đề nghị làm rõ hơn các tồn tại, hạn chế, yếu kém trên một số lĩnh vực như chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở còn thấp, chậm thích ứng với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; quản lý trật tự xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, nông nghiệp, môi trường còn nhiều bất cập. Đồng thời, nhiều ý kiến bổ sung làm sâu sắc hơn về bối cảnh, dự báo tình hình, quan điểm, mục tiêu phát triển và các định hướng nhiệm vụ, giải pháp đột phá chiến lược.

“Đoàn Chủ tịch nhận thấy các ý kiến góp ý cơ bản là hợp lý; đề nghị Đại hội giao Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV chỉ đạo tiếp thu những ý kiến xác đáng để hoàn thiện” – Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Về điều chỉnh, bổ sung một số đề án, dự án cụ thể trong Chương trình hành động, Đoàn Chủ tịch cho rằng Chương trình hành động được xây dựng theo hướng tập trung vào các nhiệm vụ, đề án, dự án lớn, công trình trọng điểm quốc gia.

Những đề án, dự án khác sẽ được nghiên cứu, bổ sung vào chương trình hành động của các bộ, ngành, địa phương; đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiếp thu ý kiến của các đại biểu, chỉ đạo hoàn thiện Chương trình hành động và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình của Đoàn Chủ tịch trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Đa số thống nhất đề nghị chưa bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng

Đề cập đến báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng, ông Trần Cẩm Tú cho hay các ý kiến đều tán thành và đánh giá cao chất lượng dự thảo báo cáo và cho rằng, các nhiệm kỳ đại hội XI, XII, XIII, Trung ương đã nghiên cứu bổ sung, sửa đổi quy định thi hành Điều lệ Đảng.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành các quy định tương đối đồng bộ, thống nhất để thực hiện trong toàn Đảng và cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đa số ý kiến đại biểu thống nhất đề nghị Đại hội XIV chưa bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng. Một số ít ý kiến đề nghị bổ sung đánh giá toàn diện, sâu sắc, cụ thể hơn về kết quả và những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong thi hành Điều lệ Đảng; đề xuất bổ sung, sửa đổi quy định về điều kiện, tiêu chuẩn kết nạp đảng viên, miễn sinh hoạt Đảng, về tổ chức cơ sở đảng theo mô hình tổ chức bộ máy mới, về nhiệm kỳ của chi bộ.

Một số ý kiến đề nghị cụ thể hóa nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đơn giản hóa quy trình, thủ tục, nghiệp vụ công tác Đảng phù hợp với chuyển đổi số, bổ sung, sửa đổi quy định hướng dẫn về quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên, về công tác quản lý đảng viên, tổ chức Đảng ở khu dân cư và sinh hoạt chi bộ…

Về nội dung này, Đoàn Chủ tịch báo cáo, làm rõ một số vấn đề quan trọng. Theo đó, dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng, đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng đã được Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII thảo luận kỹ lưỡng tại các Hội nghị Trung ương X, XI, XII, XIII và được lấy ý kiến đóng góp rộng rãi với 4,2 triệu lượt góp ý kiến, hầu hết đều đánh giá chất lượng của dự thảo báo cáo.

Tiểu ban Điều lệ Đảng đã tiếp thu tối đa ý kiến, hoàn thiện dự thảo báo cáo, trình Hội nghị Trung ương XV thông qua để trình Đại hội, nhiều nội dung góp ý đã được tiếp thu. Đoàn Chủ tịch tiếp thu và đề nghị Đại hội giao Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV chỉ đạo Tiểu ban Điều lệ Đảng tiếp thu ý kiến của đại biểu, hoàn thiện báo cáo ngay sau Đại hội XIV.

Đoàn chủ tịch đề nghị Đại hội giao Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành nghiên cứu tổng kết thi hành Điều lệ Đảng ngay từ đầu nhiệm kỳ và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng cùng với bổ sung, sửa đổi Cương lĩnh chính trị xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH tại tại Đại hội XV của Đảng vào dịp 100 năm thành lập Đảng. Đồng thời, chỉ đạo nghiên cứu những hạn chế, bất cập trong thi hành Điều lệ Đảng để sửa đổi, bổ sung các quy định, hướng dẫn của Trung ương ngay trong năm 2026.

Tập thể Trung ương khóa XIII đã có những đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo

Về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hầu hết các ý kiến thống nhất cao và đánh giá báo cáo kiểm điểm đã được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, kỹ lưỡng; nội dung toàn diện, thể hiện đầy đủ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và chỉ rõ những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm.

Đa số ý kiến khẳng định tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ khóa XIII đã nêu cao trách nhiệm, đoàn kết, gương mẫu, hoạt động đúng nguyên tắc, quy chế, quy định điều lệ đảng, lãnh đạo chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm trọng điểm, xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề lớn, phức tạp phát sinh chưa có tiền lệ, nhất là thời điểm cuối nhiệm kỳ. Cùng đó, tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ khóa XIII đã có những đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo trong phương thức lãnh đạo, cầm quyền của đảng, phong cách lề lối ngày càng dân chủ, kỷ cương, kỷ luật...

Một số ý kiến đề nghị thực hiện tốt chiến lược về công tác cán bộ; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế lựa chọn, đánh giá cán bộ cấp cao; đồng thời bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; quan tâm trọng dụng phát triển nhân tài, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc, cán bộ cơ sở...

Đoàn Chủ tịch đề nghị Đại hội giao Ban Chấp hành Trung ương Đảng, BCT, BBT khóa XIV tiếp tục chỉ đạo rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định của Đảng về công tác cán bộ, đảm bảo thống nhất đồng bộ, khả thi...