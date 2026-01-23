Tổng Bí thư Tô Lâm: Sẽ làm việc bằng tinh thần nêu gương cao nhất 23/01/2026 15:29

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV sẽ làm việc bằng tinh thần nêu gương cao nhất; nói đi đôi với làm, làm đến cùng, làm việc vì dân; phải làm nhanh, làm đúng, làm tốt...

Chiều 23-1, Đại hội XIV của Đảng họp phiên bế mạc sau 5 ngày làm việc.

Tại phiên bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho hay trong phiên họp buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương khóa mới đã bầu Bộ Chính trị khóa XIV gồm 19 người.

Trong đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã biểu quyết thống nhất tuyệt đối, 180/180 ủy viên Trung ương Đảng chính thức (100%) bầu ông Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa XIV.

Phát biểu sau đó, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV vừa được Đại hội bầu, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự tin tưởng và tín nhiệm mà Đại hội đã dành cho Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.

“Đây là vinh dự và trách nhiệm lớn trước Đảng, trước Nhân dân. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình, toàn tâm, toàn lực để phục vụ sự nghiệp cao cả của Đảng, của cách mạng và của Nhân dân”- ông nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Trước toàn thể Đại hội, Tổng Bí thư nhấn mạnh Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết; giữ vững độc lập, tự chủ; kiên quyết bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Nhân dân.

“Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV sẽ làm việc bằng tinh thần nêu gương cao nhất; nói đi đôi với làm, làm đến cùng, làm việc vì dân. Phải làm nhanh, làm đúng, làm tốt. Lấy năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả phục vụ nhân dân là thước đo năng lực lãnh đạo, uy tín, danh dự của từng đồng chí ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV”- Tổng Bí thư nói.

Ông cho biết Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV sẽ tiếp tục kiên trì xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; tăng cường kỷ luật của Đảng, kỷ cương phép nước; hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực; kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống phô trương hình thức.

“Làm tốt công tác cán bộ, đặt đúng người, giao đúng việc, đánh giá bằng sản phẩm, đo bằng uy tín trong nhân dân; trọng dụng người có đức, có tài, dám làm, biết làm, làm được việc. Đưa ra khỏi hệ thống những người cơ hội, né tránh trách nhiệm, nói không đi đôi với làm, kiên quyết chống tiêu cực”- Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các ủy viên Trung ương khóa XIII không tái cử, nhất là các lãnh đạo chủ chốt, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư.

“Các đồng chí đã cống hiến trí tuệ, tâm huyết, bản lĩnh, củng cố đoàn kết, vun đắp niềm tin, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chúng tôi mong các đồng chí tiếp tục quan tâm, góp ý thẳng thắn xây dựng, tiếp tục truyền kinh nghiệm cho thế hệ kế cận, tiếp tục chung sức vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và của nhân dân. Sự đồng hành của các đồng chí là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn để Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới”- Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhận hoa chúc mừng. Ảnh: TTXVN

Khẳng định chặng đường phía trước có nhiều việc lớn, đòi hỏi quyết tâm cao, kỷ luật nghiêm, nỗ lực không ngừng, Tổng Bí thư một lần nữa thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV trân trọng cảm ơn đại biểu Đại hội đã tin tưởng, tín nhiệm.

“Cảm ơn các đồng chí đã làm việc tận tâm, trí tuệ, trách nhiệm. Cảm ơn các đồng chí đảng viên, đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đã luôn hướng về Đại hội, dành cho Đảng tình cảm và sự ủng hộ”- ông nói thêm.

“Trước Đảng, trước nhân dân, trước các đồng chí đại biểu dự Đại hội, chúng tôi cam kết sẽ đoàn kết một lòng, làm việc nghiêm túc, hành động quyết liệt, nỗ lực đến cùng để xứng đáng với niềm tin của Đảng, của nhân dân, của các đại biểu Đại hội đã dành cho chúng tôi”- Tổng Bí thư nói, đồng thời khẳng định quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.