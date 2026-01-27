Can thiệp thành công ca bệnh có 'bom nổ chậm' trong não 27/01/2026 14:00

(PLO)- Đau đầu kéo dài, người phụ nữ đến bệnh viện thăm khám, kết quả chụp cắt lớp vi tính mạch máu não phát hiện một túi phình lớn ở động mạch.

Ngày 27-1, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết vừa can thiệp thành công cho 1 nữ bệnh nhân có túi phình lớn ở động mạch.

Bệnh nhân là TTL (42 tuổi, trú tại xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị), nhập viện khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, với triệu chứng đau đầu kéo dài ngày càng dữ dội, đau nhiều hai bên thái dương.

​Sau 5 ngày can thiệp, bệnh nhân đã được xuất viện. Ảnh: BV

Khoảng một tuần trước khi nhập viện, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện các cơn đau âm ỉ vùng chẩm. Sau đó, cơn đau xuất hiện liên tục về đêm và không đáp ứng với các thuốc giảm đau thông thường.

Ngay khi bệnh nhân nhập viện, các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân có bất thường hệ thống mạch máu não nên đã chỉ định chụp cắt lớp vi tính mạch máu não.

​Kết quả hình ảnh chụp cắt lớp vi tính mạch máu não cho thấy bệnh nhân có túi phình lớn ở động mạch cảnh trong trái, kích thước khoảng 10x8x6 mm, khu trú tại đoạn động mạch mắt. Túi phình này được ví như "bom nổ chậm" vì thường không có triệu chứng rõ ràng, nếu không được điều trị kịp thời có thể vỡ gây xuất huyết não hoặc xuất huyết dưới nhện dẫn đến đột quỵ, hôn mê, thậm chí tử vong.

​Các bác sĩ đã chỉ định can thiệp điều trị túi phình bằng kỹ thuật dùng stent chuyển hướng dòng chảy dưới hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) - một phương pháp can thiệp mạch thần kinh hiện đại, đòi hỏi trang thiết bị chuyên sâu và ê-kíp có trình độ cao.

​Sau 5 ngày can thiệp, sức khỏe bệnh nhân dần ổn định, mắt nhìn rõ, giảm đau đầu nhiều và được xuất viện.