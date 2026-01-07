Đề xuất nâng cấp 9 bệnh viện trường đại học thành bệnh viện kỹ thuật cao 07/01/2026 08:28

Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo báo cáo tổng hợp điều chỉnh quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.



Theo đó, Bộ định hướng nâng cấp các bệnh viện trường đại học hiện có thành bệnh viện chuyên sâu kỹ thuật cao, hiện đại, ngang tầm các nước phát triển trong khu vực và quốc tế, nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật, đào tạo thực hành cho hệ thống các trường đại học khối ngành sức khỏe.

Danh sách 9 bệnh viện trường đại học được đề xuất nâng cấp thành bệnh viện chuyên sâu kỹ thuật cao:

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Bệnh viện Đại học Y Dược Huế

Bệnh viện Đại Học Y Dược TP.HCM

Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ

Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng

Bệnh viện Đại học Y Thái Bình

Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Bệnh viện Đại học y dược Thái Nguyên

Bệnh viện Đại học Y dược - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cùng với đó, Bộ Y tế định hướng tiếp tục đầu tư, nâng cấp 6 bệnh viện cấp quốc gia hạng đặc biệt hiện có trở thành bệnh viện hiện đại ngang tầm một số nước phát triển trong khu vực và quốc tế.

Mục tiêu là xây dựng các cơ sở khám chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế, hình thành và phát triển các trung tâm y tế chuyên sâu hiện đại, đáp ứng nhu cầu của nhân dân và góp phần thu hút du lịch chữa bệnh vào Việt Nam.

Danh sách 6 bệnh viện được đề xuất đầu tư:

Bệnh viện Bạch Mai

Bệnh viện Việt Đức

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tại Hà Nội

Bệnh viện Trung ương Huế tại TP Huế

Bệnh viện Chợ Rẫy

Bệnh viện Quân y 175 tại TP.HCM.

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đang xử trí một ca bệnh nặng. Ảnh: BVCC

Các bệnh viện cấp chuyên sâu kỹ thuật cao này được định hướng thực hiện 5 nhóm chức năng, nhiệm vụ: (1) Cung ứng các dịch vụ y tế chuyên sâu và chuyên sâu kỹ thuật cao trên phạm vi cả nước; (2) Chỉ đạo tuyến, hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu cho các bệnh viện tuyến dưới thuộc các vùng kinh tế - xã hội; (3) Nghiên cứu, phát triển kỹ thuật chuyên sâu và chuyển giao công nghệ; (4) Đào tạo thực hành; (5) Đảm nhận vai trò ứng phó cấp quốc gia khi có dịch bệnh, thảm họa.

Theo phân loại cấp chuyên môn kỹ thuật, bệnh viện cấp chuyên sâu mức kỹ thuật cao là bệnh viện có quy mô được đầu tư thiết bị hiện đại để thực hiện các kỹ thuật khó, các can thiệp phức tạp, là trung tâm thực hiện nghiên cứu, đào tạo chuyên khoa sâu trên phạm vi toàn quốc.

Trong danh sách 6 bệnh viện được quy hoạch ngang tầm quốc tế, có sự tham gia của 2 bệnh viện thuộc khối quân đội là Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Quân y 175.

Đặc biệt, đối với Bệnh viện Quân y 175, Bộ Y tế đánh giá đây là đơn vị có vị trí trọng yếu chiến lược, là tuyến cuối toàn quân khu vực phía Nam từ Đà Nẵng trở vào. Đây cũng là đơn vị duy nhất trên toàn quốc thực hiện cấp cứu đa năng bằng đường hàng không, đường bộ, đường thủy; tham gia thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế và đối ngoại quân sự, tham gia gìn giữ hòa bình.

Hiện, bệnh viện này đã đề xuất xét hạng đặc biệt và được Bộ Quốc phòng đề nghị bổ sung thuộc danh sách các bệnh viện cấp quốc gia ngang tầm quốc tế trong khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Đến năm 2050, tầm nhìn của quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế là hình thành một số cơ sở y tế hiện đại ngang tầm quốc tế, mạng lưới cơ sở y tế từ trung ương đến địa phương đủ năng lực đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân tương đương với nước phát triển, thu nhập cao.