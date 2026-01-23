CSGT dẫn đường cho xe taxi chở sản phụ đến Bệnh viện Từ Dũ 23/01/2026 11:19

(PLO)- Trong lúc làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại vòng xoay Dân Chủ, TP.HCM, CSGT đã mở đường, dẫn xe taxi chở sản phụ chuyển dạ vượt dòng xe giờ cao điểm đến bệnh viện kịp thời.

Ngày 23-1, Đội Tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa hỗ trợ một sản phụ chuyển dạ đến Bệnh viện Từ Dũ an toàn.

CSGT mở đường đưa sản phụ chuyển dạ đến Bệnh viện Từ Dũ kịp thời.

Trước đó, khoảng 7 giờ 45 phút sáng 22-1, tổ công tác gồm Đại úy Võ Tân Phòng và Đại úy Lý Vĩnh Đạt đang làm nhiệm vụ tại vòng xoay Dân Chủ thì nhận được tín hiệu cầu cứu khẩn cấp từ một tài xế taxi công nghệ.

Theo trình bày của tài xế, trên xe đang chở chị LTTH (26 tuổi, ngụ phường Trung Mỹ Tây) có dấu hiệu chuyển dạ, đau bụng dữ dội, cần được hỗ trợ di chuyển nhanh đến bệnh viện.

Nhận định tình huống cấp bách, tổ công tác đã báo cáo chỉ huy và được cho phép rời vị trí để hỗ trợ người dân. Hai cán bộ CSGT sử dụng mô tô đặc chủng, bật còi và đèn ưu tiên, dẫn đường cho xe taxi qua các tuyến Cách Mạng Tháng Tám – Nguyễn Thị Minh Khai – Cống Quỳnh, bảo đảm an toàn giữa dòng xe đông đúc giờ cao điểm.

Nhờ được hỗ trợ kịp thời, xe taxi đã đưa sản phụ đến Bệnh viện Từ Dũ an toàn.

Tối cùng ngày, tổ công tác thuộc Đội tuần tra dẫn đoàn tiếp tục hỗ trợ một trường hợp khác đưa người bệnh đến Bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu. Ảnh cắt từ clip

Tối cùng ngày, tổ công tác thuộc Đội Tuần tra dẫn đoàn tiếp tục hỗ trợ thêm một trường hợp khác đưa người bệnh đến Bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu kịp thời.

Clip ghi lại quá trình CSGT dẫn đường sau đó được đăng tải lên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt chia sẻ và bình luận. Nhiều người dân bày tỏ sự cảm kích, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tụy của lực lượng CSGT TP.HCM trong những tình huống khẩn cấp.