Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt 2.500 tỉ 13/02/2026 20:14

(PLO)- Công an xác định tổng số tiền đường dây đã lừa đảo chiếm đoạt của người dân Việt Nam là hơn 2.500 tỉ đồng, với hàng ngàn bị hại trên cả nước.

Chiều 13- 2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá đường dây lừa đảo cực lớn, hoạt động ở Campuchia.

Bước đầu, lực lượng công an xác định tổng số tiền các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của công dân Việt Nam hơn 2.500 tỉ đồng, với hàng ngàn bị hại trên cả nước, trong đó riêng tỉnh Đồng Nai có khoảng 150 nạn nhân.

Theo điều tra ban đầu, vào giữa năm 2025, Công an phát hiện một đường dây nghi lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia với thủ đoạn "làm nhiệm vụ" trên các sàn thương mại điện tử giả mạo.

Một số nghi phạm bị bắt giữ. Ảnh: Công an

Sau một thời gian xác minh, cuối tháng 12- 2025, các Phòng Nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đồng loạt bắt, khám xét 3 nghi can cầm đầu tại Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM, gồm: Nguyễn Thị Vân (30 tuổi, đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây), Nguyễn Văn Bảo (29 tuổi, phó điều hành), Phạm Văn Quý (35 tuổi, phụ trách kỹ thuật, quản lý, vận hành ứng dụng lừa đảo).

Cùng đó, lực lượng điều tra bắt thêm 11 nghi phạm trực tiếp tham gia lừa đảo tại Campuchia.

Cơ quan điều tra thu giữ nhiều tang vật như máy chủ chứa dữ liệu, máy vi tính, iPad, điện thoại di động cùng nhiều tài sản ước tính trên 50 tỉ đồng.

Hiện cơ quan công an đang truy bắt 111 nghi phạm còn lại đã xác định được nhân thân, lai lịch.

Đại tá Nguyễn Phương Đằng - Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai phát biểu với các đơn vị tham gia phá án. Ảnh: Công an

Theo điều tra ban đầu, các nghi phạm sử dụng tài khoản Facebook giả mạo là nữ du học sinh người Việt đang học tập ở nhiều nước để kết bạn, làm quen, tạo quan hệ tình cảm với nam giới có điều kiện kinh tế.

Sau khi tạo được lòng tin, chúng rủ nạn nhân tham gia "kiếm tiền online" thông qua thực hiện nhiệm vụ trên các ứng dụng giả mạo như Ozon, Mercado… do chính các nghi phạm xây dựng rồi mở tài khoản, nạp tiền, sau đó thực hiện đặt đơn hàng, mua hàng để hưởng hoa hồng.

Giá trị đơn hàng càng cao, hoa hồng càng lớn. Khi nạn nhân đã tin tưởng và nộp số tiền lớn, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều kịch bản yêu cầu đóng thêm tiền để "rút vốn", "đóng thuế".

Số tiền chiếm đoạt được, các nghi can "rửa" thông qua các đối tượng người Trung Quốc tại Campuchia bằng hình thức chuyển tiền qua nhiều lớp tài khoản, sau đó quy đổi sang tiền điện tử USDT nhằm tránh sự phát hiện, truy vết của cơ quan chức năng.