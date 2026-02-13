Cảnh sát băng qua làn khói dày đặc, cứu 3 người mắc kẹt trong đám cháy 13/02/2026 17:30

(PLO)- Mũi trinh sát gồm các chiến sĩ tinh nhuệ công an Quảng Ninh đã sử dụng mặt nạ lọc độc, băng qua làn khói dày đặc để tiếp cận tầng 3, giải cứu 3 người khỏi đám cháy.

Ngày 13-2, thông tin từ công an tỉnh Quảng Ninh, trưa cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Quảng Ninh đã mưu trí, dũng cảm giải cứu thành công 3 người dân bị mắc kẹt trong một vụ hỏa hoạn tại phường Cửa Ông.

Cụ thể, vào khoảng 11 giờ 40 cùng ngày, Trung tâm chỉ huy nhận được tin báo cháy tại hộ gia đình ông P.V.H, đường Lý Thường Kiệt, tổ 75, khu Cửa Ông 7. Ngay lập tức, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) khu vực 5 đã điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe téc nước cùng 16 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tiếp cận hiện trường.

Các nạn nhân được cứu thoát an toàn. Ảnh: CAQN

Tại thời điểm có mặt, đám cháy được xác định bùng phát từ khu vực bếp ở tầng 2, khói đặc bắt đầu lan rộng và có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng của các thành viên trong gia đình. Qua trinh sát nhanh, lực lượng chức năng phát hiện có 3 người đang mắc kẹt tại tầng 3, trong tình trạng hoảng loạn do khói độc bao phủ lối thoát hiểm.

Xác định việc cứu người là ưu tiên hàng đầu, mũi trinh sát gồm các chiến sĩ tinh nhuệ đã sử dụng mặt nạ lọc độc, băng qua làn khói dày đặc để tiếp cận tầng 3. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cứu hộ đã bảo vệ và đưa 3 nạn nhân xuống khu vực an toàn.

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: ông P.V.H (61 tuổi), bà Đ.B.T (56 tuổi) và cháu nhỏ P.N.A (10 tuổi). Đồng thời, các mũi tấn công khác đã sử dụng bình chữa cháy chuyên dụng để khống chế và dập tắt hoàn toàn ngọn lửa.