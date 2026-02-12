Bên trong căn hộ ở tầng 16 của chung cư PH, nơi xảy ra vụ cháy khiến 2 người tử vong

Dự án chung cư PH Nha Trang do Công ty CP đầu tư, thương mại P.H làm chủ đầu tư. Dự án có tòa A, B và C; mỗi tòa nhà cao 26 tầng.

Chủ đầu tư dự án chung cư PH Nha Trang từng bị UBND tỉnh Khánh Hòa xử phạt vi phạm hành chính số tiền 98 triệu đồng liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy.

Cụ thể, Công ty đầu tư, thương mại PH bị xử phạt vì bốn hành vi, gồm không thực hiện văn bản yêu cầu về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của cơ quan có thẩm quyền; không duy trì các giải pháp ngăn cháy lan theo quy định của pháp luật; không tổ chức thực tập phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ định kỳ theo quy định của pháp luật; trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy không đủ theo quy định pháp luật.