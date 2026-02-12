Bên trong căn hộ ở tầng 16 của chung cư PH, nơi xảy ra vụ cháy khiến 2 người tử vong

Xuân Hoát

(PLO)- Bên trong căn hộ ở tầng 16 cháy đen, trong phòng ngủ là hai thể thi thể một nam, một nữ. Cảnh sát đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, phục vụ công tác điều tra.

Đến 20 giờ 30 ngày 12-2, lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường là căn hộ ở tầng 16 thuộc tòa C chung cư PH, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Thi thể hai nạn nhân cũng đã được đưa về nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa phục vụ công tác điều tra.
Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 16 giờ cùng ngày. Lúc này, người dân phát hiện khói bốc ra từ căn hộ ở tầng 16 của chung cư PH của thuộc Công CP đầu tư, thương mại PH Nha Trang.
Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng phát, khói đen bao trùm toàn bộ căn hộ ở tầng cao.
Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ điều lực lượng, xe chuyên dụng đến hiện trường dập lửa.
Do căn hộ bị cháy nằm ở tầng 16, nên công tác tiếp cận hiện trường gặp khó khăn. Lực lượng chức năng phải phá cửa do bị khóa từ bên trong để dập lửa.
Theo cư dân sống cùng tầng, trước khi xảy hỏa hoạn, họ nghe nhiều tiếng cãi vã phát ra từ căn hộ, nên đã báo cho Ban quản lý chung cư lên can thiệp.
Tuy nhiên, chỉ ít phút sau thì khói đen, lửa đã bao trùm căn hộ khiến họ bất lực chờ cơ quan chữa cháy chuyên nghiệp.
Lực lượng cứu hỏa phá cửa vào bên trong cố gắng dập lửa, tìm kiếm nạn nhân.
Tuy nhiên, khi tiếp cận được hiện trường, lực lượng chữa cháy phát hiện một nam, một nữ đã tử vong.
Hai nạn nhân tử vong ở trong phòng ngủ của căn hộ. Nơi đây nhiều đồ đạc bị lửa thiêu rụi, cháy đen.
Sau khi hỏa hoạn được dập tắt, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm, phục vụ công tác điều tra.

Dự án chung cư PH Nha Trang do Công ty CP đầu tư, thương mại P.H làm chủ đầu tư. Dự án có tòa A, B và C; mỗi tòa nhà cao 26 tầng.

Chủ đầu tư dự án chung cư PH Nha Trang từng bị UBND tỉnh Khánh Hòa xử phạt vi phạm hành chính số tiền 98 triệu đồng liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy.

Cụ thể, Công ty đầu tư, thương mại PH bị xử phạt vì bốn hành vi, gồm không thực hiện văn bản yêu cầu về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của cơ quan có thẩm quyền; không duy trì các giải pháp ngăn cháy lan theo quy định của pháp luật; không tổ chức thực tập phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ định kỳ theo quy định của pháp luật; trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy không đủ theo quy định pháp luật.

Xuân Hoát
