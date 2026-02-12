2 người tử vong trong vụ cháy căn hộ chung cư 26 tầng ở Nha Trang 12/02/2026 19:36

(PLO)- Vụ cháy căn hộ ở chung P.H ở phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, khiến 2 người tử vong.

Đến 17 giờ 10 ngày 12-2 (tức 25 tháng Chạp), lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa đã dập tắt đám cháy ở một căn hộ thuộc tầng 16 của dự án chung cư P.H Nha Trang thuộc Công CP Tập đoàn Đầu tư P.H.

Thông tin tại hiện trường, chỉ huy đơn vị chữa cháy thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết ghi nhận ban đầu vụ cháy khiến 2 người tử vong, gồm một nam, một nữ.

Lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường vụ cháy căn hộ ở tầng 16. Ảnh: XH

Theo Chủ tịch UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, vụ cháy xảy ra khoảng 16 giờ cùng ngày. Lúc này, từ một căn hộ ở tầng 16 của dự án nhà ở chung cư P.H Nha Trang cao 26 tầng, của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư P.H bốc khói đen ngùn ngụt, đứng cách xa hiện trường vẫn nhìn thấy.

Vụ cháy ở tầng cao khiến công tác tiếp cận hiện trường khó khăn. Ảnh: MK

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa điều lực lượng cùng xe chuyên dụng đến dập lửa. Tuy nhiên, do ở tầng cao nên công tác tiếp cận hiện trường khó khăn.

Hiện, danh tính hai người tử vong chưa được cơ quan chức năng cung cấp.