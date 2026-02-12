Đang cháy căn hộ trong chung cư cao 26 tầng ở Nha Trang 12/02/2026 17:43

(PLO)- Ngọn lửa bùng phát từ căn hộ ở tầng 16 của chung cư P.H ở phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Đến 16 giờ 50 ngày 12-2, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp của Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa, vẫn đang tiến hành phun nước, dập lửa tại căn hộ ở tầng 16 của dự án chung cư P.H Nha Trang, phường Nam Nha Trang.

Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch phường Nam Nha Trang, xác nhận vụ việc và cho biết bước đầu ghi nhận không có thương vong về người. Công tác dập lửa vẫn đang được tích cực với các lực lượng chuyên nghiệp.

Ngọn lửa bốc lên từ căn hộ ở tầng 16 của dự án chung cư P.H. Ảnh: MK

Theo các nhân chứng, vụ cháy xảy ra khoảng 16 giờ cùng ngày. Lúc này, từ một căn hộ ở tầng 16 của dự án nhà ở chung cư P.H Nha Trang cao 26 tầng, của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư P.H bốc khói đen ngùn ngụt.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa điều lực lượng cùng xe chuyên dụng đến dập lửa. Tuy nhiên, do ở tầng cao nên công tác tiếp cận hiện trường khó khăn.