Lời tâm sự của sinh viên đại học tình nguyện ra giữ đảo Trường Sa 11/02/2026 18:18

(PLO)- Hạ sĩ Phan Văn Thanh tình nguyện viết đơn nhập ngũ ra giữ đảo Trường Sa khi đang học năm hai đại học. Đây là cái Tết xa nhà đầu tiên, nhưng nơi đảo xa đã có chỉ huy, đồng đội và người dân bên cạnh.

Chiều 11-2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình cầu truyền hình trực tuyến chúc Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đến cán bộ, chiến sĩ và người dân đặc khu Trường Sa.

Có ba điểm cầu kết nối trực tuyến gồm đảo Trường Sa, đảo Sinh Tồn và đảo Đá Tây (thuộc đặc khu Trường Sa).

Tình nguyện nhập ngũ giữ biển đảo quê hương

Theo ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đây là nhịp cầu kết nối nghĩa tình giữa đất liền và đảo tiền tiêu Trường Sa; cùng là lời chúc xuân ấm áp, sự động viên kịp thời, tiếp thêm niềm tin, ý chí và quyết tâm để quân và dân Trường Sa vững vàng nơi đầu sóng, giữ trọn niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Ba điểm cầu trên đảo Trường Sa, đảo Sinh Tồn và đảo Đá Tây (thuộc đặc khu Trường Sa) kết nối trực tuyến với đất liền. Ảnh: XH

Đồng thời, lan tỏa thông điệp về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí kiên cường và quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Theo ông Phong, năm 2025 khép lại với nhiều dấu ấn quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, những kết quả đạt được là minh chứng sinh động cho sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân toàn tỉnh. Trong đó có quân, dân ở đặc khu Trường Sa, nơi luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng, không chỉ là tuyến đầu, mà còn là nơi kết tinh ý chí kiên cường, tinh thần vượt khó và lòng trung thành tuyệt đối.

Người đứng đầu UBND tỉnh Khánh Hòa cũng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể quân, dân trên đặc khu Trường Sa.

Buổi lễ đã diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa, như giao lưu văn nghệ; lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, động viên huyện đảo; giao lưu với cán bộ, chiến sĩ; kết nối với gia đình các cán bộ, chiến sĩ ở đất liền.

Tại điểm cầu đảo Sinh Tồn, nơi cách đất liền khoảng 320 hải lý, không khí xuân đang lan tỏa khắp đảo.

Cờ hoa rực rỡ, doanh trại gọn gàng, ấm áp; cán bộ, chiến sĩ quây quần chuẩn bị đón năm mới trong niềm tin, niềm tự hào và quyết tâm làm theo lời Bác dặn: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển của ta dài và đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Phong thăm hỏi, động viên quân, dân đặc khu Trường Sa. Ảnh: XH

Tại cầu truyền hình trực tuyến đảo Sinh Tồn, chị Lê Thị Kim Thi (36 tuổi) cùng chồng đã trực tiếp hỏi thăm bố mẹ ruột đang sinh sống ở xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. “Ông bà ngoại giữ gìn sức khỏe nha. Hè sang năm con sẽ về với ông bà ngoại”- chị Thi nói.

Nghe giọng con từ đảo xa, ông Lê Văn Tình và bà Phạm Thị Phương (bố mẹ ruột chị Kim) không cầm được nước mắt vì vui sướng.

Nhìn thấy gia đình con gái khỏe mạnh nơi đảo xa, ông Tình và vợ bày tỏ niềm hạnh phúc khi con cháu góp phần sức lực nhỏ bé xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió.

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo Sinh Tồn, Trung tá Nguyễn Huy Tưởng, Chỉ huy trưởng đảo Sinh Tồn, khẳng định xuân Bính Ngọ 2026, được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân tỉnh Khánh Hòa, đảo Sinh Tồn đã tiếp nhận đầy đủ quà tặng, hàng hóa, lương thực, thực phẩm.

“Dù ở đảo xa, mọi người vẫn có trọn vẹn hương vị Tết cổ truyền như ở đất liền. Cùng với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đảo Sinh Tồn đã xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động đón Xuân như hội thi bánh chưng xanh, thi trang trí, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, trò chơi dân gian… thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và người dân tham gia, tạo không khí đoàn kết, ấm cúng”- Trung tá Tưởng nói.

Không chỉ có những cán bộ, chiến sĩ ngày đêm làm nhiệm vụ nơi đảo xa, Trường Sa hôm nay còn là mái nhà của những gia đình gắn bó với biển đảo bằng tất cả niềm tin và tình yêu Tổ quốc.

Trung tá Trần Văn Phúc, Chỉ huy trưởng đảo Đá Tây hứa sẽ đón Tết với tinh thần vui tươi, lành mạnh và không quên nhiệm vụ. Ảnh: XH

Giây phút gây xúc động tại buổi cầu trực tuyến là tâm sự của Hạ sĩ Phan Văn Thanh, sinh viên năm thứ hai trường Đại học Nha Trang. Anh tình nguyện viết đơn nhập ngũ và ra đảo nhận nhiệm vụ tại đảo Đá Tây từ tháng 7-2025.

Lần đầu đón Tết cổ truyền xa gia đình tại đảo Đá Tây cũng là lần đầu đón Tết xa gia đình, Hạ sĩ Phan Văn Thanh đã chia sẻ những giây phút hạnh phúc cùng động đội chuẩn bị Tết trên đảo.

Hạ sĩ Thanh hứa với bố mẹ dù xa gia đình trong dịp Tết nhưng nơi đảo xa có chỉ huy, đồng đội và người dân nên cảm thấy rất hạnh phúc, vinh dự và tự hào về tình đoàn kết quân dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Ông Phan Văn Khoa và bà Đặng Thị Thanh Giang (ngụ phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), bố mẹ ruột Hạ sĩ Phan Văn Thanh, đã gửi những lời động viên đến con trai hay vững vàng nơi đảo xa, bố mẹ và gia đình luôn tự hào về con trai.

Những lời động viên của bố mẹ đã tiếp thêm nghị lực, niềm tin để Hạ sĩ Phan Văn Thanh yên tâm công tác, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Vui xuân không quên nhiệm vụ

Trung tá Trần Văn Phúc, Chỉ huy trưởng đảo Đá Tây, chia sẻ dù xa đất liền nhưng cán bộ, chiến sĩ và người dân luôn cảm nhận sâu sắc sự quan tâm, yêu thương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước.

Trung tá Phúc hứa mọi người trên đảo nhất định sẽ đón Tết với tinh thần vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, đồng thời không quên nhiệm vụ cảnh giác, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Phong ghi nhận, biểu dương sự chủ động của cán bộ, chiến sĩ và người dân đảo Đá Tây. Ông chúc quân, dân trên đảo đón mùa xuân ấm áp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành thăm hỏi, chúc Tết quân, dân đặc khu Trường Sa. Ảnh: XH

Tại điểm cầu đảo Trường Sa, Trung tá Vũ Đức Quỳnh, Chỉ huy trưởng đảo, cho biết quân và dân trên đảo rất vui mừng, xúc động khi nhận được lời chúc Tết, động viên của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa.

“Đây là nguồn cổ vũ to lớn để quân và dân thêm vững vàng bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Quân và dân trên đảo hứa sẽ tổ chức vui Xuân, đón Tết với phương châm sẵn sàng cao, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; vui Xuân nhưng không quên nhiệm vụ, quyết tâm giữ vững chủ quyền biển, đảo để đất nước đón mùa Xuân mới trọn vẹn, an toàn tuyệt đối”- Trung tá Quỳnh nói.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành cho rằng, đặc khu Trường Sa luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng, vừa là tuyến đầu bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, vừa là điểm tựa niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Nhấn mạnh thông điệp “tất cả vì Trường Sa thân yêu”, người đứng đầu Tỉnh ủy Khánh Hòa khẳng định tiếng sóng Trường Sa và nhịp đập đất liền luôn hòa chung một nhịp.

“Dù cách trở địa lý, Trường Sa luôn ở trong lòng Khánh Hòa, trong lòng cả nước. Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, tôi xin chúc cán bộ, chiến sĩ và bà con đặc khu Trường Sa đón Tết đầm ấm, vui tươi, tiếp tục vững vàng bảo vệ chủ quyền biển, đảo, xây dựng đời sống văn hóa, ấm no nơi biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”- ông Thành nói.

UBND tỉnh Khánh Hòa và các tổ chức, doanh nghiệp trao quà Tết cho người thân các chiến sĩ ở đặc khu Trường Sa. Ảnh: XH