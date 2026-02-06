Khánh Hòa ban hành chiến lược du lịch sau nhiều lần trễ hẹn 06/02/2026 18:06

Ngày 6-2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tỉnh Khánh Hòa tổ chức công bố chiến lược phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045.

Theo ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, Nghị quyết 01 ngày 14-7-2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa về tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025-2030 trong đó xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, một trong bốn trụ cột động lực tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tại buổi lễ công bố. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo đó, mục tiêu đến năm 2030, xây dựng Khánh Hòa trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế, khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế cho phát triển với kinh tế biển là nền tảng. Trong đó, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, thuộc nhóm năm tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về phát triển du lịch, từng bước củng cố vị thế là điểm đến tiêu biểu của khu vực Đông Nam Á.

Cụ thể, tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu đến 2030, tổng thu từ khách du lịch đạt 9 tỉ USD, đóng góp của ngành dịch vụ, du lịch vào GRDP đạt 20%. Tổng lượt khách sẽ đón 33 triệu lượt, trong đó khách quốc tế chiếm 40-45% trên tổng lượt khách.

Thời gian lưu trú bình quân đạt 4-5 ngày/khách, với mức chi tiêu bình quân tăng 1,5-2 lần so với năm 2025. Số cơ sở lưu trú sẽ lên khoảng 100.000 phòng, trong đó có khoảng 75% số phòng đạt tiêu chuẩn từ 3-5 sao; đồng thời tạo việc làm cho trên 300.000 lao động trực tiếp và gián tiếp trong ngành du lịch.

Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa cũng định hướng đến năm 2045, du lịch Khánh Hòa được nhận diện toàn cầu như một trong những điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á; phát triển mạnh các sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao, góp phần nâng tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của địa phương.

Khánh Hòa là điểm đến yêu thích của du khách nhiều năm qua. Ảnh: KIỀU HƯƠNG

Để đạt được các mục tiêu trên, ngành du lịch Khánh Hòa xác định sáu nhóm chiến lược then chốt, gồm phát triển du lịch Khánh Hòa vươn tầm trở thành điểm đến hàng đầu nổi bật; xây dựng thương hiệu điểm đến; nâng cao khả năng kết nối và tiếp cận; nâng tầm trải nghiệm du khách; bảo đảm nguồn lực tài chính và tăng cường quản trị thông minh.

Chiến lược cũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, quản trị điểm đến hiện đại (DMO), phát triển kinh tế ban đêm, sản phẩm du lịch biểu tượng gắn với giá trị văn hóa - di sản như Yến sào, Trầm hương, văn hóa Chăm, Lễ hội Ka-tê, góp phần tạo nên bản sắc riêng, khác biệt cho du lịch Khánh Hòa.