Đồng Nai đối thoại với hơn 300 doanh nghiệp để tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực thuế 19/03/2026 14:21

(PLO)- Thuế tỉnh Đồng Nai đối thoại với đại diện hơn 300 doanh nghiệp địa bàn nhằm kịp thời tháo gỡ những vướng mắc và góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về thuế.

Sáng 19-3, Thuế tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026. Hội nghị đối thoại doanh nghiệp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt được chính sách thuế, hỗ trợ quyết toán thuế năm 2025, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc và góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về thuế.

Trưởng Thuế tỉnh Đồng Nai Nguyễn Toàn Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VŨ HỘI.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Thuế tỉnh Đồng Nai Nguyễn Toàn Thắng cho biết, thời gian qua, Thuế tỉnh Đồng Nai luôn xác định doanh nghiệp là trung tâm phục vụ; sự hài lòng của người nộp thuế là thước đo hiệu quả hoạt động của cơ quan thuế.

“Với phương châm: Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới, ngành thuế tỉnh Đồng Nai tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, triển khai hóa đơn điện tử, dịch vụ thuế điện tử, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế”, Trưởng Thuế tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh.

Buổi đối thoại của ngành Thuế tỉnh Đồng Nai đã thu hút đại diện của 300 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến tham dự. Ảnh: VŨ HỘI.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp đã có nhiều ý kiến, thắc mắc liên quan đến các vấn đề kê khai thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp, hoàn thuế và một số chính sách thuế khác.

Đại diện của một doanh nghiệp nêu câu hỏi tại buổi đối thoại. Ảnh: VŨ HỘI.

Các ý kiến doanh nghiệp nêu ra tại buổi đối thoại đã được đại diện các phòng liên quan và lãnh đạo Thuế tỉnh Đồng Nai trả lời.

Ngoài việc doanh nghiệp phản ánh tại buổi đối thoại, người đứng đầu Thuế tỉnh Đồng Nai mong muốn tiếp nhận nhiều thông tin từ qua cổng thông tin điện tử, đường dây nóng của ngành.

Đại diện lãnh đạo phòng của Thuế tỉnh Đồng Nai trả lời những câu hỏi của doanh nghiệp nêu tại buổi đối thoại. Ảnh: VŨ HỘI.

Qua đó, kịp thời hỗ trợ, xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan thuế của doanh nghiệp và cam kết xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ thuế nếu có hành vi nhũng nhiễu doanh nghiệp.