Sở VH,TT&DL Khánh Hòa xin rút kinh nghiệm vụ chậm xây dựng chiến lược du lịch 10/11/2025 16:08

(PLO)- Sở VH,TT&DL tỉnh Khánh Hòa có báo cáo về việc chậm trễ xây dựng chiến lược du lịch và kiểm điểm cá nhân, tập thể liên quan.

Ngày 10-11, một nguồn tin xác nhận, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tỉnh Khánh Hòa vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh về kết quả thực hiện triển khai Chiến lược phát triển du lịch Khánh Hòa giai đoạn 2025-2030, định hướng đến năm 2045 (gọi tắt là Chiến lược).

Đã tổ chức kiểm điểm

Đây là lần thứ ba Sở VH,TT&DL có báo cáo, giải trình về nguyên nhân chậm trễ xây dựng chiến lược sau khi Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường và Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Khắc Toàn có kết luận, ban hành văn bản yêu cầu.

Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo Sở VH,TT&DL, sau khi Ban thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh yêu cầu, sở đã kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể có liên quan đến việc chậm trễ xây dựng chiến lược.

Từ đó, xác định trách nhiệm của người đứng đầu, rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác lãnh đạo, điều hành. Đồng thời, chỉ đạo đơn vị tham mưu là phòng Quản lý Du lịch phải rút kinh nghiệm trong công tác tham mưu.

Qua kiểm điểm cho thấy lãnh đạo sở và các phòng chuyên môn có liên quan đã nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đột phá xây dựng Chiến lược là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp thiết, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Từ đó, sở xin nghiêm túc nhận trách nhiệm và đã tiến hành khắc phục, chấn chỉnh quy trình nội bộ, rút kinh nghiệm trong công tác tham mưu. Đồng thời, chủ động phối hợp với nhà tài trợ tích cực làm việc với đơn vị tư vấn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Vì sao chậm trễ xây dựng chiến lược?

Theo Sở VH,TT&DL Khánh Hòa, quá trình thực hiện giai đoạn hai của Chiến lược, sở này đã ba lần thay đổi đơn vị tư vấn.

Lần đầu làm việc với đơn vị tư vấn cũ ở giai đoạn một là Công ty Gratiya Advisory (Dubai). Đến giữa tháng 9-2025, nhà tài trợ thông báo chuyên gia phụ trách xây dựng Chiến lược nghỉ việc đột xuất nên phải tìm kiếm một đơn vị tư vấn mới.

Sau đó, sở làm việc với đơn vị tư vấn mới là Công ty Vault Management Consultants. Tuy nhiên, quá trình ký kết hợp đồng tài trợ kéo dài do các bên chưa thống nhất về nhiều nội dung.

Khách du lịch quốc tế nghỉ dưỡng ở Nha Trang. Ảnh: XUÂN HOÁT

Đến lần thứ ba, Sở VH,TT&DL Khánh Hòa đã ký kết hợp đồng ba bên vào ngày 16-10. Tuy nhiên, trong thời gian chờ ký kết hợp đồng, bên đơn vị tư vấn đã nhận nhiệm vụ khác, từ chối tham gia dự án.

Ngoài ra, hợp đồng tài trợ có yếu tố nước ngoài nên phải cận trọng hơn để hạn chế rủi ro trong quá trình thực hiện.

Đến nay, sở đã ký kết hợp đồng ba bên với nhà tài trợ và đơn vị tư vấn mới (đơn vị thứ 4) là Công ty Simon-Kucher (Dubai) để tiếp tục giai đoạn 2 của Chiến lược. Sở cam kết sẽ hoàn thành Chiến lược trình UBND tỉnh, thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 12-2025.