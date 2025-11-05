Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu báo cáo vụ chậm xây dựng chiến lược du lịch 05/11/2025 16:46

Ngày 5-11, một nguồn tin xác nhận ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, vừa có công văn giao Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu dự thảo báo cáo việc thực hiện chiến lược phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2025-2030, định hướng đến năm 2045 (gọi tắt là chiến lược).

Du lịch là ngành mũi nhọn của tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: XUÂN HOÁT

Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở VH-TT&DL làm rõ nguyên nhân chậm trễ xây dựng chiến lược; trong đó nêu cụ thể trách nhiệm của các đơn vị, tập thể, cá nhân có liên quan. Đồng thời, báo cáo tiến độ xử lý các công việc trên đến thời điểm hiện tại và lộ trình thực hiện tiếp theo; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 7-11.

Yêu cầu trên của UBND tỉnh Khánh Hòa nhằm thực hiện theo kết luận của Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa Hồ Xuân Trường tại hội nghị giao ban Tỉnh ủy tháng 10-2025.

Trước đó, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, báo cáo việc thực hiện các đầu việc do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao còn chậm tiến độ. Trong đó có việc xây dựng chiến lược du lịch Khánh Hòa theo nhiệm vụ trọng tâm, đột phá được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao năm 2025.

Liên quan đến việc Sở VH-T&DL chậm xây dựng chiến lược, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ba lần có công văn yêu cầu sở này giải trình, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức liên quan. Tuy nhiên, đến nay Sở VH-TT&DL Khánh Hòa vẫn chưa hoàn thành.

Mới nhất, ngày 22-10, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Sở VH-TT&DL tiếp tục làm rõ trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ xây dựng chiến lược du lịch Khánh Hòa.

Đồng thời, nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, tập thể có liên quan đến việc chậm trễ, nêu rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan đến việc chậm trễ như nêu trên.

Hai lần trước đó, ngày 16 và 22-10, UBND tỉnh Khánh Hòa có hai công văn yêu cầu Sở VH-TT&DL khẩn trương, nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan đến việc chậm tiến độ thực hiện việc ban hành chiến lược du lịch Khánh Hòa và kế hoạch thực hiện chiến lược trên đã được Tỉnh ủy Khánh Hòa giao.

Sở VH-TT&DL sau đó có báo cáo giải trình. Tuy nhiên, giải trình này không được UBND tỉnh đồng ý. Hôm 23-10, Sở VH-TT&DL tiếp tục có công văn giải trình với UBND tỉnh, đồng thời xin nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc.