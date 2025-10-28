Chủ tịch Khánh Hòa yêu cầu làm rõ trách nhiệm chậm xây dựng chiến lược du lịch 28/10/2025 15:58

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm việc chậm trễ xây dựng chiến lược du lịch.

Ngày 28-10, một nguồn tin cho biết chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn yêu cầu Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tiếp tục làm rõ trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ xây dựng chiến lược du lịch Khánh Hòa giai đoạn 2025-2030.

Theo công văn trên, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng báo cáo của Sở VH-TT&DL chưa làm rõ, chưa thể hiện rõ việc kiểm điểm, nhận trách nhiệm của tập thể, cá nhân thuộc sở đối với việc chậm trễ ký kết hợp đồng tài trợ ba bên.

Trung tâm du lịch Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: XUÂN HOÁT

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở VH-TT&DL nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, tập thể có liên quan đến việc chậm trễ, nêu rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan.

Đồng thời, trình bày lộ trình, biện pháp cụ thể để hoàn thành và trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh hồ sơ hoàn chỉnh của chiến lược phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2025-2030, định hướng đến năm 2045, trong tháng 11-2025.

Sở VH-TT&DL phải báo cáo cụ thể tiến độ, kết quả làm việc với nhà tài trợ trong việc tìm kiếm đơn vị tư vấn mới kể từ ngày 16-10 đến nay, bao gồm các nội dung đã thống nhất, những khó khăn còn vướng mắc, kế hoạch xử lý tiếp theo.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Sở VH-TT&DL gửi báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về UBND tỉnh trước ngày 30-10.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ngày 16 và 22-10, UBND tỉnh Khánh Hòa có hai công văn yêu cầu Sở VH-TT&DL khẩn trương, nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan đến việc chậm tiến độ thực hiện việc ban hành chiến lược du lịch Khánh Hòa giai đoạn 2025-2030, định hướng đến năm 2045 và kế hoạch thực hiện chiến lược trên đã được Tỉnh ủy Khánh Hòa giao.

Sở VH-TT&DL sau đó có báo cáo giải trình. Tuy nhiên, giải trình này không được UBND tỉnh đồng ý.

Hôm 23-10, Sở VH-TT&DL tiếp tục có công văn giải trình với UBND tỉnh, đồng thời xin nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc.