Sở VH,TT&DL Khánh Hoà đã họp kiểm điểm sau 2 lần bị phó chủ tịch tỉnh phê bình 24/10/2025 11:12

(PLO)- Sau khi bị Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa hai lần có văn bản yêu cầu, Sở VH,TT&DL đã họp, tổ chức kiểm điểm về việc chậm tiến độ xây dựng Chiến lược du lịch tỉnh giai đoạn 2025-2030.

Ngày 24-10, một nguồn tin cho biết, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tỉnh Khánh Hòa đã có báo cáo gửi UBND tỉnh này về việc kiểm điểm trách nhiệm liên quan việc chậm tiến độ xây dựng Chiến lược du lịch Khánh Hòa giai đoạn 2025-2030 (gọi tắt là Chiến lược).

Đã tổ chức kiểm điểm

Theo đó, ngày 23-10, lãnh đạo Sở VH,TT&DL tỉnh Khánh Hòa đã chủ trì cuộc họp để kiểm điểm trách nhiệm liên quan việc chậm tiến độ xây dựng Chiến lược.

Tỉnh ủy Khánh Hòa đã xác định du lịch - dịch vụ là một trong bốn trụ cột động lực tăng trưởng kinh tế của địa phương này. Ảnh: XUÂN HOÁT

Cũng như báo cáo ngày 20-10, Sở VH,TT&DL cho rằng, việc ký hợp đồng chậm với đơn vị tư vấn là do các bên chưa thống nhất về nội dung liên quan đến phạm vi hợp đồng, điều khoản thanh toán và trách nhiệm cụ thể của từng bên trong quá trình thực hiện.

Đây là hợp đồng tài trợ có yếu tố nước ngoài nên quá trình xem xét, thẩm định nội dung và căn cứ pháp lý cần rà soát cẩn trọng, kỹ lưỡng nhằm đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật trong nước cũng như thông lệ quốc tế.

Việc này nhằm hạn chế tối đa rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng. Đây là bài học rút ra từ một số trường hợp trước đây từng xảy ra đối với chương trình, sự kiện quy mô lớn do Sở thực hiện, gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Sở, của tỉnh.

Từ đó, Sở VH,TT&DL Khánh Hòa xin nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc. Đồng thời cam kết sẽ tập trung quyết liệt hơn trong công tác phối hợp với đơn vị tài trợ và đơn vị tư vấn, quyết tâm hoàn thành việc lập Chiến lược và tầm nhìn đến năm 2045 theo thời gian UBND tỉnh giao.

Chậm ban hành vì lo lắng pháp lý

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ngày 16 và 22-10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên liên tiếp có hai công văn gửi Sở VH,TT&DL yêu cầu khẩn trương, nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan đến việc chậm tiến độ thực hiện việc ban hành Chiến lược du lịch Khánh Hòa giai đoạn 2025-2030, định hướng đến năm 2045 và kế hoạch thực hiện chiến lược trên đã được Tỉnh ủy Khánh Hòa giao.

Sở VH,TT&DL sau đó đã có báo cáo giải trình, rằng hồi tháng 9, trong quá trình tiến hành ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn trước đây Gratiya Advisory (Dubai) để tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của Chiến lược thì nhà tài trợ thông báo chuyên gia phụ trách xây dựng chiến lược trước đây đã nghỉ việc đột xuất.

Đơn vị tư vấn cũ chưa bố trí được đội ngũ chuyên gia thay thế phù hợp. Do đó nhà tài trợ buộc phải tìm kiếm một đơn vị tư vấn mới để tiếp tục thực hiện công việc.

Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Khánh Hòa nhiều năm qua. Ảnh: XUÂN HOÁT

Sau đó, Sở VH,TT&DL tổ chức buổi làm việc với nhà tài trợ và đơn vị tư vấn mới là Công ty Vault Management Consultants - UAE, để trao đổi nội dung hợp đồng và kế hoạch triển khai. Tuy nhiên, quá trình ký kết hợp đồng tài trợ kéo dài do các bên chưa thống nhất về nội dung liên quan đến phạm vi hợp đồng, điều khoản thanh toán và trách nhiệm cụ thể của từng bên trong quá trình thực hiện.

Sở VH,TT&DL cũng cho rằng có nguyên nhân từ việc hợp đồng tài trợ có yếu tố nước ngoài nên quá trình xem xét, thẩm định để tránh sai sót như báo cáo nêu ở trên.

Tuy nhiên, giải trình này không được UBND tỉnh đồng ý vì các lý do, như giai đoạn một của Chiến lược được thực hiện nghiêm túc, hợp đồng tài trợ ba bên và việc triển khai diễn ra tốt đẹp, đúng thời hạn không như giai đoạn sau này.

Ngoài ra, sự chậm trễ trong việc ký kết hợp đồng tài trợ giữa ba bên do Sở VH,TT&DL phụ trách là nguyên nhân chính dẫn đến đơn vị tư vấn hủy chuyến bay đã đặt để sang Nha Trang làm việc liên quan Chiến lược.