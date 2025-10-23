Chậm ban hành chiến lược du lịch, Phó chủ tịch tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Sở VH-TT&DL kiểm điểm 23/10/2025 18:18

Ngày 23-10, một nguồn tin cho biết, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên, vừa ký văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) yêu cầu khẩn trương, nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan đến việc chậm tiến độ thực hiện việc ban hành chiến lược du lịch Khánh Hòa giai đoạn 2025-2030, định hướng đến năm 2045 (gọi tắt là Chiến lược) và kế hoạch thực hiện chiến lược trên theo chỉ đạo của Tỉnh ủy Khánh Hòa giao.

Chậm ban hành chiến lược vì lo sợ sai sót

Đồng thời, khẩn trương phối hợp với đơn vị tài trợ, đơn vị tư vấn và các cơ quan, đơn vị hoàn thành các thủ tục để sớm triển khai các công việc liên quan đến Chiến lược, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ.

Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, quan trọng của tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: XUÂN HOÁT

Trước đó, ngày 16-10, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản với nội dung như trên. Sau đó, Sở VH,TT&DL đã có báo cáo giải trình.

Sở này giải trình rằng, giữa tháng 9-2025, trong quá trình tiến hành ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn trước đây Gratiya Advisory (Dubai) để tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của Chiến lược thì nhà tài trợ thông báo chuyên gia phụ trách xây dựng chiến lược trước đây đã nghỉ việc đột xuất.

Đồng thời, đơn vị tư vấn cũ chưa bố trí được đội ngũ chuyên gia thay thế phù hợp. Do đó nhà tài trợ buộc phải tìm kiếm một đơn vị tư vấn mới để tiếp tục thực hiện công việc.

Đến ngày 26-9-2025, Sở VH,TT&DL tổ chức buổi làm việc với nhà tài trợ và đơn vị tư vấn mới là Công ty Vault Management Consultants - UAE, để trao đổi nội dung hợp đồng và kế hoạch triển khai.

Trong thời gian đàm phán hợp đồng, Sở VH-TT&DL thực hiện song song việc phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu theo đề nghị của đơn vị tư vấn và sắp xếp lịch trình, nội dung làm việc với cơ quan, đơn vị liên quan, khảo sát điểm đến trên địa bàn.

Tuy nhiên, quá trình ký kết hợp đồng tài trợ kéo dài do các bên chưa thống nhất về nội dung liên quan đến phạm vi hợp đồng, điều khoản thanh toán và trách nhiệm cụ thể của từng bên trong quá trình thực hiện.

Hợp đồng tài trợ có yếu tố nước ngoài nên quá trình xem xét, thẩm định nội dung và căn cứ pháp lý cần thời gian rà soát cẩn trọng, kỹ lưỡng. Nhằm đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật trong nước cũng như thông lệ quốc tế.

“Việc này nhằm hạn chế tối đa rủi ro trong quá trình thực hiện, đặc biệt là tránh những hệ lụy có thể phát sinh như khiếu kiện hoặc tranh chấp nếu phía đơn vị tài trợ không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán như đã cam kết. Đây là bài học rút ra từ một số trường hợp trước đây từng xảy ra đối với chương trình quy mô lớn do Sở thực hiện, gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh”- Sở VH,TT&DL giải trình.

Yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm

Trước giải trình của Sở VH,TT&DL, UBND tỉnh Khánh Hòa không đồng ý và cho rằng giải trình này là chưa thỏa đáng.

Khánh Hòa là điểm đến yêu thích, nổi tiếng trên thế giới nhiều năm qua. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, trước đây, ở giai đoạn 1 của quá trình xây dựng Chiến lược, Sở VH-TT&DL đã ký kết hợp đồng tài trợ ba bên và việc triển khai diễn ra tốt đẹp, đúng thời hạn. Đồng thời, cam kết đã thực hiện tại hợp đồng, thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng, tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận cao giữa các bên.

Tuy nhiên, trong giai đoạn sau hợp nhất tỉnh, Sở VH-TT&DL thiếu quan tâm, thiếu quyết liệt, chậm trễ trong xử lý các thủ tục liên quan.

Chưa hết, UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng, theo thông tin phản hồi từ nhà tài trợ, nguyên nhân chính đơn vị tư vấn phải hủy chuyến bay đã đặt trước đó là do Sở VH-TT&DL chậm trễ trong việc ký kết hợp đồng tài trợ ba bên giữa nhà tài trợ - đại diện tỉnh và đơn vị tư vấn. Dù phía nhà tài trợ đã nhiều lần đôn đốc. Việc này làm ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ đột phá của Chiến lược do Tỉnh ủy và UBND tỉnh Khánh Hòa giao.

Từ đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở VH-TT&DL khẩn trương nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cụ thể của tập thể, cá nhân có liên quan. Báo cáo kết quả kiểm điểm, đề xuất biện pháp khắc phục và cam kết tiến độ, đảm bảo hoàn thành Chiến lược theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trình UBND tỉnh trước ngày 24-10.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng giao Sở VH-TT&DL phải hoàn thành việc triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chiến lược du lịch Khánh Hòa giai đoạn 2025-2030, định hướng đến năm 2045 và kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ; báo cáo trước ngày 26-10.