Kịp thời phát hiện, xử lý cửa hàng 'bán cầm chừng' xăng dầu 08/01/2026 16:17

​(PLO)- Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, trong đó tập trung xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, đầu cơ hoặc tự ý ngừng bán dịp Tết năm 2026.

Sở Công Thương TP.HCM vừa có công văn gửi các thương nhân đầu mối, phân phối và bán lẻ xăng dầu về việc đảm bảo nguồn cung.

Tuyệt đối không pha trộn, kinh doanh xăng dầu không rõ nguồn gốc

Theo công văn, Sở Công Thương TP.HCM đề nghị các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối chủ động xây dựng phương án tạo nguồn và điều phối hàng hóa.

Các đơn vị cần duy trì mức tồn kho hợp lý theo năng lực, nhu cầu thị trường để bảo đảm nguồn cung liên tục, không để gián đoạn cục bộ.

Sở yêu cầu tăng cường nguồn cung đối với mặt hàng có nguy cơ thiếu hụt, nhất là dầu diesel. Các doanh nghiệp phải chủ động điều tiết hàng về khu vực có nhu cầu tăng cao.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần chỉ đạo đơn vị trực thuộc, đại lý, cửa hàng trong hệ thống thực hiện nghiêm quy định về thời gian bán hàng, đảm bảo liên tục và an toàn.

Đặc biệt, các đơn vị phải kịp thời phát hiện, xử lý nội bộ cửa hàng hoặc đại lý có dấu hiệu "bán cầm chừng", hạn chế bán không có lý do chính đáng. Sở nghiêm cấm các hành vi đầu cơ, găm hàng; không được tự ý ngừng cung ứng gây mất ổn định thị trường.

Đối với các cửa hàng bán lẻ trên địa bàn TP, Sở Công Thương yêu cầu không tự ý đóng cửa, ngừng bán. Các đơn vị không được hạn chế bán hoặc bán không đúng quy định khi không có lý do chính đáng.

Cửa hàng phải niêm yết giá công khai, bán đúng giá quy định, bảo đảm giờ bán và đảm bảo phương tiện đo lường hoạt động đúng chuẩn. Tuyệt đối không pha trộn, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc hoặc không bảo đảm chất lượng.

Đồng thời, phải thực hiện đầy đủ yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn môi trường; kiểm tra bảo dưỡng thiết bị, bể chứa, cột bơm theo quy định pháp luật.

Khách hàng đổ xăng tại một cửa hàng xăng dầu TP.HCM. TÚ UYÊN

Giám sát chặt thị trường xăng dầu Tết năm 2026

Sở Công Thương giao Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, trọng điểm là dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra giám sát các hành vi vi phạm như găm hàng, đầu cơ, tự ý ngừng bán, bán nhỏ giọt.

Các hành vi vi phạm về giá, đo lường, chất lượng, hóa đơn chứng từ cũng sẽ bị xử lý nghiêm.

Sở cũng đề nghị Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cần chủ động nắm tình hình thị trường, tổ chức kiểm tra nhanh khi có dấu hiệu bất thường gây bức xúc dư luận. Kết quả kiểm tra, xử lý phải được tổng hợp, báo cáo Sở Công Thương định kỳ và đột xuất.

Trước đó, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã có công văn gửi các Sở Công Thương về vấn đề này.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, trong tháng cuối năm 2025, giá xăng dầu thành phẩm thế giới có xu hướng giảm. Tuy nhiên, thị trường trong nước xuất hiện hiện tượng bán cầm chừng dầu diesel, gây nguy cơ ảnh hưởng nguồn cung.

Để đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu cho thị trường, nhất là dịp Tết Bính Ngọ 2026, Cục yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố phối hợp với đơn vị chức năng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc vận chuyển, lưu thông.

Cơ quan này cũng yêu cầu lực lượng Quản lý thị trường giám sát chặt chẽ, bảo đảm thương nhân tuân thủ pháp luật. Mục tiêu là không để xảy ra tình trạng cửa hàng dừng bán không lý do, gây đứt gãy chuỗi nguồn cung cục bộ.