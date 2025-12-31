Trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch, giá xăng giảm còn hơn 18.000 đồng/lít 31/12/2025 15:12

Chiều 31-12, Liên bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu theo quy định.

Bình thường kỳ điều hành diễn ra vào thứ Năm hàng tuần, nhưng tuần này ngày thứ Năm rơi vào kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 nên theo quy định, việc điều hành giá xăng dầu sẽ diễn ra sớm hơn một ngày.

Kỳ điều hành chiều nay, giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm nhẹ. Giá xăng E5 chỉ còn 18.438 đồng/lít, giảm 278 đồng/lít, thấp hơn xăng A95 là 479 đồng/lít. Xăng A95 còn 18.917 đồng/lít, giảm 89 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Các mặt hàng dầu cũng giảm. Dầu diesel còn 17.255 đồng/lít, giảm 2 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu hỏa còn 17.694 đồng/lít, giảm 15 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu madút giảm còn 13.345 đồng/kg, giảm 37 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Giá xăng E5 giảm nhẹ, chỉ còn 18.438 đồng/lít. Ảnh: AH

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng trước thông tin về tình hình bất ổn mới tại khu vực Trung Đông, tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraina.

Các yếu tố khác như căng thẳng trong mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela… cũng khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.

Bộ Công Thương cho biết, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15 giờ cùng ngày với các mặt hàng giảm giá, không sớm hơn 15 giờ cùng ngày với các mặt hàng tăng giá.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).