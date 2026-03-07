Thủ tướng yêu cầu nâng cao năng lực thực thi của đội ngũ cán bộ cơ sở 07/03/2026 19:50

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý chính quyền địa phương phải chủ động, tích cực hơn nữa, loại bỏ tư duy trông chờ, ỷ lại, xin- cho; nâng cao năng lực thực thi của đội ngũ cán bộ cơ sở.

Chiều 7-3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với Hội đồng Tư vấn chính sách, thảo luận về tình hình kinh tế- xã hội tháng 2, hai tháng năm 2026, các diễn biến mới trên thế giới tác động tới Việt Nam, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Càng khó khăn, càng phải giữ vững bản lĩnh

Tại cuộc họp, các đại biểu thống nhất đánh giá thời gian qua, tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp và khó lường. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; xung đột tại một số khu vực, đặc biệt là Trung Đông, tiếp tục leo thang, tác động trực tiếp đến vận tải biển, chuỗi cung ứng và giá năng lượng toàn cầu.

Thị trường tài chính, tiền tệ và hàng hóa quốc tế biến động mạnh; mục tiêu phát triển, chính sách thương mại của các nền kinh tế lớn có nhiều điều chỉnh khó dự báo.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý sâu sắc về các vấn đề chính sách then chốt để Việt Nam đạt tăng trưởng từ 10% trong năm 2026, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát tốt lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Đặc biệt là các phương án ứng phó rủi ro từ bên ngoài, đảm bảo an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng ổn định, nhất là các kịch bản cụ thể ứng phó tác động từ xung đột Trung Đông, biến động giá dầu; kích cầu tiêu dùng nội địa, thúc đẩy xuất khẩu, giải ngân đầu tư công…

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phải kiên định mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng từ 10%, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Ông lưu ý cần đánh giá đúng diễn biến mới, tình hình căng thẳng hiện nay trên thế giới, tác động tới những vấn đề lớn như năng lượng; điều hành kinh tế vĩ mô; sản xuất kinh doanh, sinh kế của người dân; quan hệ với các nước lớn; logistics. Từ đó, nắm chắc diễn biến tình hình, phản ứng chính sách chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả.

Thủ tướng nhấn mạnh càng khó khăn, thách thức càng phải giữ vững bản lĩnh, bình tĩnh, sâu sát, kịp thời và có tư duy, cách tiếp cận, phương pháp luận đúng, phù hợp để xoay chuyển tình thế, thay đổi trạng thái.

Ông yêu cầu vừa có giải pháp trước mắt, vừa có giải pháp lâu dài; vừa có giải pháp vĩ mô, vừa có giải pháp vi mô; vừa huy động nguồn nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, kết hợp với ngoại lực là quan trọng, đột phá, thường xuyên.

Không để thiếu xăng dầu, thiếu điện, thiếu năng lượng

Người đứng đầu Chính phủ sau đó khái quát 9 nhóm giải pháp cụ thể.

Thứ nhất, về nhóm giải pháp năng lượng, Thủ tướng yêu cầu không để thiếu xăng dầu, thiếu điện, thiếu năng lượng; đồng thời xác định đây cũng là cơ hội để chuyển đổi năng lượng xanh, khai thác tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của đất nước.

Thứ hai, về ổn định kinh tế vĩ mô, Thủ tướng nhấn mạnh tiếp tục điều hành đồng bộ, linh hoạt và hiệu quả các chính sách kinh tế vĩ mô; đặc biệt chú trọng sự phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ.

Điều hành chính sách tiền tệ cần chủ động, linh hoạt, kịp thời và hiệu quả, phù hợp với thực tiễn, ổn định tỉ giá, lãi suất, nâng cao dự trữ quốc gia; góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Ông cũng lưu ý tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm; phải tăng thu, tiết kiệm chi, khuyến khích sản xuất kinh doanh, cân nhắc xây dựng, triển khai gói kích cầu nếu cần thiết.

Đặc biệt, cần tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh; thúc đẩy đầu tư công, thu hút đầu tư chọn lọc; huy động nguồn vốn từ nhân dân; sử dụng hiệu quả nguồn vốn đã có; khai thác hiệu quả nguồn lực trong nước (con người, tài nguyên, văn hóa); rà soát chính sách thuế, phí, lệ phí hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Thứ ba, về tự chủ chiến lược, phấn đấu tự chủ về năng lượng, tự chủ về nguồn lực quốc gia, từ đó phân cấp, phân quyền cho các địa phương.

Thứ tư, Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; tập trung xử lý các dự án tồn đọng, tháo gỡ vướng mắc cho hộ kinh doanh; các điểm nghẽn về đất đai, điện, tài nguyên.

Ông nêu mục tiêu huy động đầu tư toàn xã hội tăng khoảng 5% so với năm 2025; đẩy mạnh đầu tư công, đưa hệ số ICOR xuống khoảng 5.

Giảm chi phí đầu vào cho người dân, doanh nghiệp

Thứ năm, nhóm giải pháp về nguồn lực con người, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xác định con người là trung tâm, chủ thể, là nhân tố quyết định vận mệnh đất nước, quyết định các chuyển đổi, sự thay đổi trạng thái và đầu tư cho con người là đầu tư cho sự phát triển.

Thủ tướng đề cập tới các vấn đề về chế độ, chính sách, tiền lương, khuyến khích sáng tạo, bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung và không động cơ cá nhân, không vụ lợi cá nhân, không tham nhũng.

Thứ sáu, nhóm giải pháp về xây dựng, hoàn thiện thể chế kiến tạo, đổi mới, tháo gỡ được những điểm nghẽn hiện nay và đặc biệt là khuyến khích đổi mới sáng tạo.

Người đứng đầu đầu Chính phủ lưu ý giảm chi phí đầu vào cho người dân, doanh nghiệp bằng đẩy mạnh phát triển hạ tầng, giảm chi phí tuân thủ qua cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp, sản phẩm và nền kinh tế.

Thứ bảy, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, tập trung phát triển trí tuệ nhân tạo trên cơ sở dữ liệu của cả nước và các bộ, ngành, địa phương, đơn vị, bảo đảm đủ điện; điều hành dựa trên dữ liệu.

Thứ tám, kích cầu nội địa, du lịch; phát triển nhà ở xã hội với hạ tầng, các thiết chế đầy đủ, đồng bộ, sáng-xanh-sạch-đẹp, mở rộng đối tượng tiếp cận nhà ở xã hội; tăng nguồn cung để giảm giá thành nhà ở. Đồng thời, mở rộng thị trường xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng.

Thứ chín, chính quyền địa phương phải chủ động, tích cực hơn nữa, loại bỏ tư duy trông chờ, ỷ lại, xin- cho; nâng cao năng lực thực thi của đội ngũ cán bộ cơ sở.