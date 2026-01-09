Nestlé Việt Nam chủ động thu hồi 17 lô sữa NAN phòng ngừa rủi ro 09/01/2026 10:11

​(PLO)- Công ty TNHH Nestlé Việt Nam đã phát đi thông báo khẩn về việc tự nguyện và chủ động thu hồi hàng loạt lô sữa công thức dành cho trẻ nhỏ.

Nestlé Việt Nam cho biết động thái thu hồi được thực hiện ngay sau khi Tập đoàn Nestlé phát hiện vấn đề tiềm ẩn về chất lượng nguyên liệu thô từ một nhà cung cấp bên thứ ba. Dù chưa có bằng chứng thực tế về sự tồn tại của chất gây hại trong thành phẩm, doanh nghiệp vẫn quyết định kích hoạt quy trình thu hồi 17 lô sản phẩm thương hiệu NAN nhập khẩu theo nguyên tắc thận trọng tối đa nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe người tiêu dùng.

​Theo thông báo của Nestlé Việt Nam, trong quá trình rà soát nguyên liệu định kỳ, Tập đoàn Nestlé phát hiện một vấn đề tiềm ẩn về chất lượng của nguyên liệu thô (dầu PUFA) từ một nhà cung cấp của bên thứ ba. Nguyên liệu này có khả năng xuất hiện dạng vết chất Cereulide sinh ra từ vi khuẩn Bacillus cereus, sử dụng trong một số sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ nhỏ được sản xuất tại châu Âu.

​Theo Nestlé, lượng dầu được sử dụng trong các sản phẩm này là rất nhỏ và cho tới thời điểm này chưa có bằng chứng chứng minh có sự tồn tại của Cereulide trong các lô hàng này. Tuy nhiên, theo nguyên tắc thận trọng tối đa, Nestlé cho biết vẫn tiến hành tự nguyện thu hồi các lô có khả năng bị ảnh hưởng nói trên như một biện pháp phòng ngừa, tuân thủ theo các quy trình chất lượng và an toàn sản phẩm nghiêm ngặt.

​Danh mục sản phẩm thuộc diện thu hồi bao gồm 17 lô cụ thể của hai dòng chính là Nestlé NAN INFINIPRO A2 (bước 1, 2, 3) và Nestlé NAN OPTIPRO PLUS (bước 1, 2) với các trọng lượng 400g và 800g.

​Các lô bị ảnh hưởng có mã số nhận diện cụ thể in dưới đáy lon, bao gồm các mã như 51240017A1, 51590017A3, 52520017A2 đối với dòng NAN INFINIPRO A2; và các mã như 51560017C1, 51700017C1, 51540017A3 đối với dòng NAN OPTIPRO PLUS. Hạn sử dụng của các lô này trải dài từ tháng 4 đến tháng 9-2027.

Người tiêu dùng vui lòng tham khảo danh sách đầy đủ các sản phẩm và lô bị ảnh hưởng dưới đây. Số lô và hạn sử dụng được in ở đáy lon như ảnh minh họa trên. Ảnh: Nestlé Việt Nam

Đại diện Nestlé Việt Nam khẳng định phạm vi thu hồi chỉ giới hạn trong 17 lô hàng đã được liệt kê chi tiết.

Để đảm bảo quyền lợi và an toàn, Nestlé Việt Nam khuyến nghị các bậc phụ huynh đang sở hữu sản phẩm thuộc danh mục bị ảnh hưởng cần ngừng ngay việc cho trẻ sử dụng.

Người tiêu dùng được đề nghị liên hệ trực tiếp với tổng đài miễn phí 18006699 để được tư vấn, hỗ trợ và giải đáp các thắc mắc liên quan. Doanh nghiệp cam kết thực hiện trách nhiệm cao nhất về chất lượng sản phẩm và duy trì sự minh bạch thông tin trong suốt quá trình xử lý sự việc.