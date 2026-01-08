'Vua' mặt hàng thủy sản xuất khẩu lộ diện 08/01/2026 16:03

(PLO)- Tôm tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt cho sự tăng trưởng chung của ngành trong năm 2025, khi mang về gần 4,65 tỉ USD, tăng 20% so với năm 2024.

Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), kết thúc năm 2025, ngành thủy sản bán hơn 11,3 tỉ USD, tăng 13% so với năm 2024. Đây là một năm chứng kiến sự tăng trưởng khá đồng đều của các nhóm sản phẩm chủ lực.

Đáng chú ý, tôm tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt cho sự tăng trưởng chung của ngành, khi mang về gần 4,65 tỉ USD, tăng 20% so với năm 2024, chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng kim ngạch.

Trong đó, tôm hùm đang tăng vai trò đóng góp cho ngành tôm, với giá trị xuất khẩu đạt 817 triệu USD, tăng gấp hơn 2 lần so với năm trước.

Cá tra đứng thứ hai khi bán ra 2,19 tỉ USD cho thị trường quốc tế, tăng 8%. VASEP gọi đây là năm “may mắn” của cá tra so với các ngành hàng khác về mặt thị trường nhờ chính sách thuế chống bán phá giá tại Mỹ thuận lợi hơn.

Nhóm cá biển khác đạt 2,16 tỉ USD, tăng 12,2%, tiếp tục đóng góp quan trọng nhờ quy mô lớn và thị trường đa dạng.

Mực, bạch tuộc ghi nhận mức tăng khá với kim ngạch hơn 764 triệu USD, tăng 16,3%. Trong khi đó, cá ngừ lại bị sụt giảm giá trị xuất khẩu với 913 triệu USD, giảm 7,6% do chịu tác động kéo dài vì thiếu hụt nguyên liệu và quy định IUU khắt khe.

Xuất khẩu thủy sản năm 2025 của Việt Nam đạt 11,3 tỉ USD. Ảnh: HẠ QUYÊN

Bà Lê Hằng, Phó tổng thư ký Hiệp hội VASEP thông tin, xuất khẩu thủy sản năm 2025 bứt phá nhờ ba động lực chính. Trước hết, sự bất ổn toàn cầu thúc đẩy nhu cầu tích trữ thực phẩm và đẩy giá tăng cao. Thứ hai, các doanh nghiệp đã cực kỳ chủ động và linh hoạt khi điều chỉnh chiến lược giao hàng để ứng phó kịp thời với rào cản thuế và quy định khắt khe từ Hoa Kỳ.

Cuối cùng, việc tận dụng hiệu quả ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do FTA đã tạo đòn bẩy quan trọng giúp mở rộng thị phần tại các thị trường tiềm năng trong khối CPTPP, EU và RCEP, bù đắp cho những khu vực khó khăn.

Nhìn về tình hình năm 2026, VASEP cho rằng thị trường sẽ còn bất ổn và khó lường. Các chính sách thuế quan, thương mại và rào cản kỹ thuật của Mỹ có thể tiếp tục khiến các nhà xuất khẩu trên thế giới thận trọng và chuyển dịch thị trường.

Xu hướng này đồng thời tạo ra áp lực cạnh tranh rất lớn tại các thị trường khác như EU, Trung Quốc, ASEAN và Trung Đông. Bên cạnh đó, thẻ vàng IUU vẫn là nút thắt cần được tháo gỡ để mở rộng hơn cánh cửa thị trường EU và nâng cao uy tín của hải sản Việt Nam tại Mỹ cũng như các thị trường khác.