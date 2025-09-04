8 tháng, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 45,37 tỉ USD 04/09/2025 11:52

(PLO)- Xuất khẩu nông lâm thủy sản tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế khi đạt 45,37 tỉ USD trong 8 tháng năm 2025, tăng 12,8%.

Sáng 4-9, Bộ NN&MT họp báo thường kỳ dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến.

Tại họp báo, ông Trần Gia Long, Vụ phó Vụ Kế hoạch - Tài chính, cho biết 8 tháng qua, các kết quả sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản đều duy trì ổn định, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và xuất khẩu.

Cụ thể, về xuất khẩu, 8 tháng, tất cả các nhóm hàng đều tăng với tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản đạt 45,37 tỉ USD, tăng 12,8% và đạt 69,8% mục tiêu năm 2025.

Ông Trần Gia Long, Vụ phó Vụ Kế hoạch - Tài chính, cho biết 8 tháng, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 45,37 tỉ USD, tăng 12,8%. Ảnh: Nguyễn Hinh

Trong đó, nông sản 24,42 tỉ USD, tăng 13,8%; lâm sản 11,9 tỉ USD, tăng 6,6%; thuỷ sản 7,03 tỉ USD, tăng 11,5%; sản phẩm chăn nuôi 410,7 triệu USD, tăng 24,5%; đầu vào sản xuất 1,6 tỉ USD, tăng 30,4%. Cán cân thương mại xuất siêu 13,07 tỉ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đại diện Vụ Kế hoạch - Tài chính, có được kết quả trên có nguyên nhân một phần là do giá xuất khẩu bình quân một số nông sản tăng trên hai con số. Đơn cử, giá cà phê đạt 5.580 USD/tấn, tăng 46,4%; cao su đạt 1.749 USD/tấn, tăng 11,5%; hồ tiêu 6.740 USD/tấn, tăng 40,7%; hạt điều 6.710 USD/tấn, tăng 17,8%… Cùng đó, nhiều thị trường mới được mở cửa như tại các thị trường Trung Đông, ASEAN, Châu Phi, Châu Mỹ…

Theo Bộ NN&MT, từ nay đến cuối năm, Bộ sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, kiên định mục tiêu tăng trưởng ngành 4% và kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản đạt 65 tỉ USD năm 2025.

Một số giải pháp trọng tâm được Bộ NN&MT đề ra, đó là hoàn hoàn thiện thể chế, chính sách phục vụ tăng trưởng ngành và xuất khẩu nông lâm thủy sản. Tiếp tục rà soát toàn diện, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, lĩnh vực NN&MT, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, phù hợp Chính quyền địa phương hai cấp. Ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết “Bộ tứ trụ cột” và các Nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị.

Hai là đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng sản phẩm và hiệu quả sản xuất, kinh doanh nông lâm thuỷ sản.

Ba là, tổ chức các Hội nghị, đoàn công tác hỗ trợ phát triển sản xuất, xuất nhập khẩu nông lâm thuỷ sản. Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh nông lâm thuỷ sản.

“Dự kiến trong tháng 9 sẽ tổ chức hội nghị về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định do Thủ tướng chủ trì. Đồng thời chuẩn bị đoàn công tác đàm phán, đối thoại với EC tại Bỉ và nội dung, kịch bản để làm việc với Đoàn thanh tra của EC lần thứ 5 tại Việt Nam” - ông Trần Gia Long, Vụ phó Vụ Kế hoạch - Tài chính cho biết.

Cùng với nội dung về chống IUU, Bộ cũng sẽ tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá “Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ chế biến và tiêu thụ giai đoạn 2022 - 2025”; xây dựng Đề án cho giai đoạn 2026 - 2030. Tổ chức các đoàn kiểm tra, đôn đốc công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại các khu vực trọng điểm, có nguy cơ cao về cháy rừng…

