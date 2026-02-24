Vĩnh Long ra mắt Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tư nhân 24/02/2026 20:42

Chiều 24-2, trong khuôn khổ buổi họp mặt doanh nghiệp đầu năm mới 2026, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức ra mắt Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tư nhân của tỉnh.

Ban Chỉ đạo gồm 24 thành viên là lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn (chưa bao gồm Chủ tịch UBND 124 xã, phường). Ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh, làm Trưởng ban; ông Đặng Văn Chính, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, làm Phó Trưởng ban thường trực.

Vĩnh Long ra mắt Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tư nhân, tăng cường đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tăng cường vai trò chỉ đạo, điều hành, đồng hành và hỗ trợ kịp thời đối với cộng đồng doanh nghiệp; qua đó khẳng định phát triển kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế địa phương.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Trần Trí Quang đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, lấy mức độ hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo; đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ trong các lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, thuế; hạn chế tối đa tình trạng hồ sơ phải bổ sung nhiều lần.

Ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long làm Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tư nhân tỉnh

Theo Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long Trần Văn Lâu, năm 2025, toàn tỉnh thành lập mới 3.065 doanh nghiệp; lũy kế đến cuối năm có 12.492 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn đăng ký gần 198.500 tỉ đồng.

Bước sang năm 2026, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh phấn đấu thành lập mới 1.900 doanh nghiệp, tiếp tục lấy doanh nghiệp làm trung tâm, động lực chủ yếu của tăng trưởng.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu

Lãnh đạo tỉnh cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư an toàn, ổn định, minh bạch; xem sự thành công của doanh nghiệp là nền tảng cho phát triển bền vững của địa phương.

"Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ doanh nghiệp" - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nói