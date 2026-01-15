Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long: Định hướng nghiên cứu sân bay chuyên dùng 15/01/2026 16:50

(PLO)- HĐND tỉnh Vĩnh Long vừa thông qua Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó định hướng nghiên cứu phát triển sân bay chuyên dùng gắn với giao thông ven biển và phát triển kinh tế – xã hội.

Ngày 15-1, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa X, nhiệm kỳ 2021–2026, tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ năm và thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa X, nhiệm kỳ 2021–2026, tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ năm

Ông Nguyễn Minh Dũng, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long.

Theo nghị quyết, mục tiêu tổng quát đến năm 2030 là xây dựng Vĩnh Long trở thành địa phương phát triển năng động và bền vững, với hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối thông suốt với các địa phương trong vùng ĐBSCL và cả nước. Quy hoạch xác định trọng tâm đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong mọi lĩnh vực; ứng dụng mạnh mẽ khoa học – công nghệ vào sản xuất; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; bảo đảm an sinh xã hội và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững, khai thác lợi thế về kinh tế biển và nông nghiệp sinh thái.

Không gian phát triển hệ thống đô thị. Nguồn: Viện Quy hoạch Xây dựng Thành phố

Về các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030, quy hoạch điều chỉnh đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt 10%/năm. GRDP bình quân đầu người đạt 169,46 triệu đồng. Quy hoạch cũng đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ xã, phường không có ma túy đạt ít nhất 50%; đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự từ 90% trở lên.

Tầm nhìn đến năm 2050, Vĩnh Long được định hướng trở thành tỉnh phát triển năng động, hiện đại và bền vững; là trung tâm kinh tế biển, năng lượng tái tạo và đổi mới sáng tạo của vùng ĐBSCL. Kinh tế phát triển toàn diện theo hướng xanh, số và tuần hoàn; hệ thống đô thị thông minh, sinh thái được hình thành; không gian phát triển thống nhất, hiệu quả, gắn kết chặt chẽ với các hành lang kinh tế vùng và quốc gia. Hạ tầng kinh tế – xã hội và hạ tầng số đạt trình độ hiện đại, thích ứng tốt với biến đổi khí hậu; các giá trị văn hóa – lịch sử được bảo tồn và phát huy; quốc phòng – an ninh được bảo đảm.

Nội dung điều chỉnh quy hoạch xác định các đột phá chiến lược gồm: hoàn thiện cơ chế, chính sách và triển khai hiệu quả các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, hiện đại, hội nhập; đột phá trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là các ngành trọng điểm và mới nổi.

Về phương hướng phát triển các ngành quan trọng, quy hoạch điều chỉnh xác định công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ mới, thân thiện môi trường và trở thành động lực tăng trưởng. Các ngành công nghiệp chủ yếu gồm công nghiệp năng lượng; chế biến nông, thủy sản; cơ khí, sản xuất kim loại; hóa chất; điện tử, thiết bị điện và công nghiệp hỗ trợ. Kinh tế biển được xác định là hướng phát triển trọng tâm, gắn với công nghiệp ven biển, cảng biển, năng lượng tái tạo, du lịch và Khu kinh tế Định An.

Nông nghiệp được định hướng phát triển theo hướng hiện đại, bền vững và tuần hoàn; đẩy mạnh sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu; gắn với xây dựng thương hiệu, mã số vùng trồng, vùng nuôi và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Quy hoạch cũng điều chỉnh phương hướng phát triển dịch vụ, du lịch và logistics; phát triển các tuyến du lịch sinh thái miệt vườn, du lịch văn hóa – tâm linh và du lịch biển – nghỉ dưỡng – năng lượng sạch; phát triển trung tâm logistics cấp vùng tại Bình Minh và trung tâm logistics tại Khu kinh tế Định An.

Vĩnh Long định hướng phát triển trung tâm logistics cấp vùng tại Bình Minh.

Ở lĩnh vực giao thông, quy hoạch điều chỉnh xác định phát triển mạng lưới giao thông đồng bộ, hiện đại, phù hợp với quy hoạch ngành giao thông vận tải quốc gia. Trong đó, giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt, hệ thống cảng được phát triển gắn với các trục kết nối liên vùng, khu công nghiệp, khu kinh tế ven biển và trung tâm logistics. Quy hoạch định hướng phát triển giao thông đường sắt theo Quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia, trong đó có tuyến Thành phố Hồ Chí Minh – Cần Thơ – Cà Mau.

Định hướng nghiên cứu phát triển sân bay chuyên dùng tại khu vực xã Bảo Thạnh, Tân Thủy, gắn với trục đường bộ ven biển.

Hàng không, quy hoạch định hướng nghiên cứu phát triển sân bay chuyên dùng tại khu vực xã Bảo Thạnh, Tân Thủy, gắn với trục đường bộ ven biển, phục vụ cứu hộ, cứu nạn, phát triển du lịch, khu kinh tế ven biển và nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, bảo đảm phù hợp với quy hoạch ngành hàng không và lợi ích cộng đồng.