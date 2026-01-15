Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long: Định hướng nghiên cứu sân bay chuyên dùng

Ngày 15-1, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa X, nhiệm kỳ 2021–2026, tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ năm và thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Theo nghị quyết, mục tiêu tổng quát đến năm 2030 là xây dựng Vĩnh Long trở thành địa phương phát triển năng động và bền vững, với hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối thông suốt với các địa phương trong vùng ĐBSCL và cả nước. Quy hoạch xác định trọng tâm đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong mọi lĩnh vực; ứng dụng mạnh mẽ khoa học – công nghệ vào sản xuất; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; bảo đảm an sinh xã hội và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững, khai thác lợi thế về kinh tế biển và nông nghiệp sinh thái.
Về các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030, quy hoạch điều chỉnh đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt 10%/năm. GRDP bình quân đầu người đạt 169,46 triệu đồng. Quy hoạch cũng đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ xã, phường không có ma túy đạt ít nhất 50%; đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự từ 90% trở lên.
Tầm nhìn đến năm 2050, Vĩnh Long được định hướng trở thành tỉnh phát triển năng động, hiện đại và bền vững; là trung tâm kinh tế biển, năng lượng tái tạo và đổi mới sáng tạo của vùng ĐBSCL. Kinh tế phát triển toàn diện theo hướng xanh, số và tuần hoàn; hệ thống đô thị thông minh, sinh thái được hình thành; không gian phát triển thống nhất, hiệu quả, gắn kết chặt chẽ với các hành lang kinh tế vùng và quốc gia. Hạ tầng kinh tế – xã hội và hạ tầng số đạt trình độ hiện đại, thích ứng tốt với biến đổi khí hậu; các giá trị văn hóa – lịch sử được bảo tồn và phát huy; quốc phòng – an ninh được bảo đảm.
Nội dung điều chỉnh quy hoạch xác định các đột phá chiến lược gồm: hoàn thiện cơ chế, chính sách và triển khai hiệu quả các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, hiện đại, hội nhập; đột phá trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là các ngành trọng điểm và mới nổi.
Về phương hướng phát triển các ngành quan trọng, quy hoạch điều chỉnh xác định công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ mới, thân thiện môi trường và trở thành động lực tăng trưởng. Các ngành công nghiệp chủ yếu gồm công nghiệp năng lượng; chế biến nông, thủy sản; cơ khí, sản xuất kim loại; hóa chất; điện tử, thiết bị điện và công nghiệp hỗ trợ. Kinh tế biển được xác định là hướng phát triển trọng tâm, gắn với công nghiệp ven biển, cảng biển, năng lượng tái tạo, du lịch và Khu kinh tế Định An.
Nông nghiệp được định hướng phát triển theo hướng hiện đại, bền vững và tuần hoàn; đẩy mạnh sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu; gắn với xây dựng thương hiệu, mã số vùng trồng, vùng nuôi và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
Quy hoạch cũng điều chỉnh phương hướng phát triển dịch vụ, du lịch và logistics; phát triển các tuyến du lịch sinh thái miệt vườn, du lịch văn hóa – tâm linh và du lịch biển – nghỉ dưỡng – năng lượng sạch; phát triển trung tâm logistics cấp vùng tại Bình Minh và trung tâm logistics tại Khu kinh tế Định An.
Ở lĩnh vực giao thông, quy hoạch điều chỉnh xác định phát triển mạng lưới giao thông đồng bộ, hiện đại, phù hợp với quy hoạch ngành giao thông vận tải quốc gia. Trong đó, giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt, hệ thống cảng được phát triển gắn với các trục kết nối liên vùng, khu công nghiệp, khu kinh tế ven biển và trung tâm logistics. Quy hoạch định hướng phát triển giao thông đường sắt theo Quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia, trong đó có tuyến Thành phố Hồ Chí Minh – Cần Thơ – Cà Mau.
Hàng không, quy hoạch định hướng nghiên cứu phát triển sân bay chuyên dùng tại khu vực xã Bảo Thạnh, Tân Thủy, gắn với trục đường bộ ven biển, phục vụ cứu hộ, cứu nạn, phát triển du lịch, khu kinh tế ven biển và nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, bảo đảm phù hợp với quy hoạch ngành hàng không và lợi ích cộng đồng.
Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri và việc thực hiện kết luận sau chất vấn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ
Có tham luận về công tác chỉ đạo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và việc trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh ,Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang nhấn mạnh việc tiếp nhận, giải quyết kiến nghị cử tri và trả lời chất vấn không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là thước đo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân.
Trong nhiệm kỳ 2021–2026, UBND tỉnh đã tiếp nhận và chỉ đạo giải quyết hơn 134.000 ý kiến, kiến nghị của cử tri, tập trung vào các lĩnh vực đất đai, giao thông, đầu tư hạ tầng, môi trường, an sinh xã hội. Phần lớn kiến nghị đã được xem xét, giải quyết; một số nội dung đang thực hiện theo lộ trình do liên quan nguồn lực lớn hoặc chờ hướng dẫn của Trung ương.
Cùng với đó, HĐND tỉnh đã tổ chức 24 phiên chất vấn với 252 lượt ý kiến. UBND tỉnh và các thành viên UBND tỉnh trả lời chất vấn theo tinh thần thẳng thắn, nêu rõ trách nhiệm và giải pháp khắc phục. Sau mỗi kỳ họp, UBND tỉnh đều ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung đã cam kết và báo cáo kết quả để HĐND tỉnh giám sát.
Thời gian tới, UBND tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp nhận, giải quyết kiến nghị cử tri và thực hiện kết luận sau chất vấn; đổi mới, nâng cao chất lượng trả lời, hạn chế tình trạng chung chung. Chủ tịch nhấn mạnh, UBND tỉnh sẽ gắn kết quả giải quyết kiến nghị cử tri và việc thực hiện kết luận sau chất vấn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; coi đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá năng lực điều hành và trách nhiệm công vụ