Bộ Xây dựng ‘chốt’ chủ đầu tư giai đoạn 2 sân bay Long Thành 13/01/2026 17:47

Bộ Xây dựng vừa quyết định giao Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư giai đoạn 2 dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Riêng các công trình hạ tầng kỹ thuật bảo đảm hoạt động bay sẽ do Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam thực hiện đầu tư.

Theo quyết định của Bộ Xây dựng, ACV có trách nhiệm tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Trong quá trình lập báo cáo, ACV có thể nghiên cứu phương án phân kỳ đầu tư các công trình nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác thực tế.

ACV đồng thời phải bố trí đầy đủ nguồn vốn để thực hiện đầu tư các công trình thuộc giai đoạn 2, bảo đảm yêu cầu về chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư. Việc triển khai dự án phải gắn với mục tiêu bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định.

Thêm vào đó, ACV có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam trong quá trình chuẩn bị đầu tư các công trình thuộc giai đoạn 2 của dự án.

Dự án sân bay Long Thành sẽ đi vào khai thác thương mại trong tháng 6-2026. Ảnh: V.LONG

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành được xây dựng trên diện tích khoảng 5.000 ha tại tỉnh Đồng Nai, đạt tiêu chuẩn cấp 4F, định hướng trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không của khu vực. Tổng mức đầu tư khái toán của toàn bộ dự án khoảng 16,06 tỉ USD, được chia thành ba giai đoạn đầu tư.

Trong đó, giai đoạn 1 đầu tư xây dựng một đường cất hạ cánh và một nhà ga hành khách, cùng các hạng mục phụ trợ, với công suất thiết kế 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Giai đoạn 2 sẽ tiếp tục xây dựng thêm một đường cất hạ cánh và một nhà ga hành khách, nâng công suất khai thác lên 50 triệu hành khách mỗi năm.

Giai đoạn 3 hoàn thiện toàn bộ các hạng mục của dự án, hướng tới công suất 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Theo lãnh đạo ACV, hiện dự án sân bay Long Thành đang được triển khai ở giai đoạn 1. Các liên danh nhà thầu đã huy động gần 15.000 chuyên gia, kỹ sư, công nhân cùng hơn 3.000 thiết bị, máy móc, triển khai hàng trăm mũi thi công trên công trường. Mục tiêu cao nhất là đưa sân bay Long Thành vào vận hành, khai thác thương mại trong tháng 6-2026.

Đối với các hạng mục hạ tầng kết nối, tuyến đường T1 kết nối với sân bay Long Thành đã được thông xe kỹ thuật. Tuyến T2 cũng đã hoàn thành thảm bê tông nhựa. Hiện các hạng mục liên quan đến an toàn giao thông, hệ thống chiếu sáng và cảnh quan đang được hoàn thiện, dự kiến hoàn thành trong tháng 2 tới.