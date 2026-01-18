Vĩnh Long kêu gọi đầu tư nhà ở xã hội quy mô 433 căn hộ, phục vụ trên 1.700 người 18/01/2026 11:50

(PLO)- Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội tại Khu tái định cư Khu công nghiệp Hòa Phú, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long quy mô 433 căn hộ, phục vụ trên 1.700 người.

UBND tỉnh Vĩnh Long công bố thông tin và mời gọi nhà đầu tư tham gia Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội (NOXH) tại Khu tái định cư Khu công nghiệp Hòa Phú, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long.

Dự án nhằm hình thành quỹ nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về NOXH trên địa bàn tỉnh.

Dự án NOXH tại Khu hành chính và dân cư phường Long Châu đã khởi công xây dựng vào trung tuần tháng 12-2025.

Dự án xây dựng trên khu đất khoảng 14.160m2 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Long quản lý, gồm các bloc nhà có số tầng cao tối đa 7 tầng + 1 tầng hầm (nếu có) với khoảng 433 căn hộ, quy mô dân số khoảng 1.732 người. Chủ đầu tư dự án được dành tỉ lệ tối đa 20% tổng diện tích sàn nhà ở của dự án để kinh doanh dịch vụ, thương mại theo cơ chế ưu đãi của Luật Nhà ở 2023.

Sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng NOXH tại Khu tái định cư Khu công nghiệp Hòa Phú trên 548 tỉ đồng, tiến độ thực hiện 30 tháng kể từ ngày UBND tỉnh Vĩnh Long chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư.

Trước đó, Vĩnh Long đã công bố và kêu gọi nhà đầu tư vào 3 dự án đầu tư xây dựng NOXH gồm: dự án đầu tư xây dựng NOXH Khu công nghiệp Hòa Phú với quy mô 323 căn hộ, tổng vốn đầu tư khoảng 417 tỉ đồng; NOXH tại Khu tái định cư - dân cư Bắc Mỹ Thuận (giai đoạn 2) quy mô 444 căn hộ, tổng mức đầu tư trên 576 tỉ đồng và NOXH tại Khu hành chính và dân cư phường Long Châu 456 căn hộ, tổng vốn đầu tư khoảng 614 tỉ đồng. Trong 3 dự án này, hiện dự án tại Khu hành chính và dân cư phường Long Châu đã khởi công xây dựng vào trung tuần tháng 12-2025 với quy mô khoảng 5.800m², với 449 căn hộ.