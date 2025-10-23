Vĩnh Long công bố danh mục 153 dự án kêu gọi đầu tư 23/10/2025 14:16

(PLO)- UBND tỉnh Vĩnh Long công bố danh mục 153 dự án mời gọi đầu tư giai đoạn 2025–2030 với 78 dự án trọng điểm tập trung vào đô thị, năng lượng tái tạo, logistics và môi trường.

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành danh mục dự án thu hút, mời gọi đầu tư và danh mục dự án trọng điểm sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn giai đoạn 2025–2030 với tổng cộng 153 dự án thuộc nhiều lĩnh vực phát triển trọng tâm.

Trong đó, 78 dự án trọng điểm có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 147.000 tỉ đồng, tập trung vào các lĩnh vực: Đô thị, hạ tầng khu công nghiệp – logistics, năng lượng tái tạo, môi trường và du lịch.

Nhiều dự án quy mô lớn, tạo động lực phát triển vùng

Một số dự án trọng điểm tiêu biểu gồm:

Khu đô thị trung tâm hành chính Vĩnh Long (phường Long Châu) có diện tích 178,97 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 14.000 tỉ đồng.

Hạ tầng Khu phi thuế quan tại Khu kinh tế Định An (phường Duyên Hải) với diện tích 501 ha, vốn đầu tư 5.950 tỉ đồng.

Khu lò gạch, gốm Mang Thít cũng nằm trong danh mục dự án trọng điểm mà Vĩnh Long kêu gọi đầu tư

Khu lò gạch, gốm Mang Thít (thuộc Đề án Di sản đương đại Mang Thít) tại xã Nhơn Phú và xã Bình Phước, diện tích 3.060 ha, vốn đầu tư 3.450 tỉ đồng.

Ở lĩnh vực môi trường, tỉnh kêu gọi đầu tư 4 dự án trọng điểm, trong đó đáng chú ý là Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tỉnh Vĩnh Long sử dụng công nghệ đốt thu hồi năng lượng phát điện, đặt tại xã Phú Quới (diện tích 7,146 ha), tổng vốn đầu tư 1.400 tỉ đồng.

Phát triển logistics và năng lượng tái tạo

Lĩnh vực logistics – giao thông vận tải có 4 dự án lớn gồm:

Trung tâm Logistics (phường Cái Vồn); Trung tâm Logistics khu vực ven biển (Thạnh Phú – Ba Tri – Bình Đại); Cảng tại Khu công nghiệp Phú Thuận và Cảng và dịch vụ cảng Long Toàn, thuộc Khu kinh tế Định An (phường Duyên Hải).

Giai đoạn 2025-2030, Vĩnh Long kêu gọi đầu tư 9 dự án điện gió với tổng công suất 580 MW

Đặc biệt, trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, tỉnh Vĩnh Long kêu gọi 10 dự án gồm 9 nhà máy điện gió với tổng công suất 580 MW và Nhà máy sản xuất Hydro Xanh tại Khu kinh tế Định An (khu đổ bùn K8, xã Đông Hải – diện tích 105 ha), có tổng vốn đầu tư lên đến 39.350 tỉ đồng.

Việc ban hành danh mục kêu gọi đầu tư giai đoạn 2025–2030 thể hiện quyết tâm của tỉnh Vĩnh Long trong thu hút nguồn lực xã hội, phát triển hạ tầng đồng bộ, thúc đẩy tăng trưởng xanh và bền vững, góp phần đưa Vĩnh Long trở thành trung tâm năng lượng, logistics và đô thị hiện đại của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Xem Danh mục dự án thu hút, mời gọi đầu tư tại đây