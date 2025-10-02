Vĩnh Long: Dấu ấn tăng trưởng và khát vọng vươn ra biển lớn 02/10/2025 16:43

Chiều 2-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến hành phiên trù bị.

Tại đây, đại hội tiến hành Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu và thông qua Chương trình làm việc ở Phiên chính thức khai mạc vào sáng mai (ngày 3-10).

Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long Ngô Chí Cường phát biểu tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình làm việc.

Theo dự thảo Báo cáo Chính trị, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, tỉnh Vĩnh Long đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế, khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2020 – 2025 đạt bình quân 5,58%/năm; quy mô GRDP năm 2025 ước đạt 288.858 tỉ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 85,31 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm dần tỉ trọng nông, lâm nghiệp, tăng tỉ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 3-10

Công tác quy hoạch được quan tâm, hoàn thành và trình Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050, góp phần định hướng phát triển bền vững và thu hút đầu tư. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt bình quân trên 95% kế hoạch hằng năm, tập trung cho các công trình trọng điểm, xây dựng nông thôn mới và ứng phó biến đổi khí hậu.

Hoạt động phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể có nhiều chuyển biến tích cực. Đến năm 2025, toàn tỉnh có 11.800 doanh nghiệp, tăng 3.000 doanh nghiệp so với năm 2020. Tốc độ tăng trưởng bình quân khu vực kinh tế tư nhân đạt khoảng 10 – 11%/năm, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GRDP và tạo việc làm.

Kinh tế biển được xác định là động lực quan trọng. Các địa phương trong tỉnh chủ động khai thác tiềm năng gió, mặt trời, thủy sản và dịch vụ cảng biển. Vĩnh Long hiện vận hành thương mại công suất 5.416 MW điện, trong đó có 918 MW từ năng lượng tái tạo, sản lượng gần 30 tỉ kWh/năm, tương đương giá trị 24.300 tỉ đồng. Trung ương đã quy hoạch bổ sung thêm 2.900 MW điện gió và 150 MW điện mặt trời đến năm 2030; đồng thời khảo sát tiềm năng phát triển 1.000 MW điện gió ngoài khơi, hứa hẹn hình thành trung tâm năng lượng tái tạo lớn trong tương lai.

Kinh tế biển được xác định là một trong những động lực trọng yếu để thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững cho vùng.

Giao thông vận tải biển được đầu tư làm thay đổi địa kinh tế của vùng, đặc biệt là Cảng Định An, Luồng cho tàu có trọng tải lớn vào sông Hậu. Hạ tầng logistics ven biển đã được chú trọng đầu tư, từng bước hình thành mạng lưới kết nối giao thương vùng - liên vùng, giảm chi phí vận chuyển và tạo thuận lợi cho xuất khẩu hàng hóa.

Nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu. Nhiều mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ được triển khai; sản phẩm OCOP ngày càng đa dạng.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Vĩnh Long cùng các đại biểu tham quan không gian trưng bày thành tựu của Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời cho biết tỉnh xác định bốn trụ cột tăng trưởng chính: kinh tế biển và năng lượng tái tạo; nông nghiệp sinh thái – công nghệ cao; hạ tầng kết nối và logistics; di sản văn hóa và nguồn nhân lực.

Trong công nghiệp, giá trị sản xuất tăng trưởng bình quân 6,4%/năm. Các khu, cụm công nghiệp hoạt động ổn định, tập trung phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao và năng lượng tái tạo, đáp ứng yêu cầu sản xuất, cung ứng quốc gia.

Thương mại – dịch vụ giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 885.810 tỉ đồng, du lịch giai đoạn 2021 – 2025 đón gần 28,3 triệu lượt khách, doanh thu trên 23.600 tỉ đồng.

Hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo có nhiều tiến bộ, hạ tầng số từng bước hoàn thiện, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số được triển khai đồng bộ.

Vĩnh Long vừa khánh thành dự án Hạ tầng Hồ chứa nước ngọt dọc bờ sông Láng Thé đảm bảo an ninh nguồn nước các huyện Càng Long, Châu Thành và thành phố Trà Vinh (cũ) giai đoạn 1.

Những kết quả trên là dấu ấn quan trọng của Vĩnh Long trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, khẳng định nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh trong phát triển kinh tế gắn với đổi mới sáng tạo, thích ứng biến đổi khí hậu và khai thác tiềm năng kinh tế biển để nâng cao đời sống nhân dân.