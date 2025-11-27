Hải Phòng đủ sức trở thành cực tăng trưởng mới của thị trường bất động sản cả nước 27/11/2025 22:27

(PLO)-Thị trường bất động sản Hải Phòng dự báo còn nhiều dư địa và tiềm năng tăng trưởng để “bứt phá” trở thành cực tăng trưởng mới của thị trường bất động sản cả nước.

Ngày 27-11, tại Hải Phòng, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Hiệp hội Bất động sản Hải Phòng tổ chức diễn đàn “Tâm điểm đầu tư bất động sản Hải Phòng”.

Cực tăng trưởng mới của bất động sản

Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng cho biết, kinh tế Việt Nam nửa đầu 2025 tăng trưởng ấn tượng với GDP 7,31% – mức cao nhất từ 2008. Trong đó, Hải Phòng nổi lên như cực tăng trưởng năng động, GRDP đạt 209.668 tỉ đồng, tăng 11,2% đứng thứ 2 cả nước, hướng tới mục tiêu cả năm trên 12,35%, đồng thời thu hút khoảng 3,5 tỉ USD vốn FDI, đứng trong top đầu cả nước. Đặc biệt, thành phố liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI trong 4 năm liên tiếp (2021 - 2024).

Diễn đàn Tâm điểm đầu tư Bất động sản Hải Phòng

Hệ thống hạ tầng giao thông đang được đầu tư mạnh mẽ và đồng bộ, có cảng biển lớn, tạo nên lợi thế cạnh tranh vượt trội cho Hải Phòng. Nhiều tên tuổi bất động sản lớn đều tập trung về Hải Phòng để phát triển dự án. Điều này không chỉ tạo ra nhu cầu lớn về nhà ở cho chuyên gia nước ngoài với ước tính 2.000 – 3.000 căn hộ cao cấp mỗi năm, mà còn thúc đẩy nhu cầu nhà ở giá hợp lý cho lực lượng lao động công nhân viên chức ngày càng tăng.

Theo ông Phòng, thị trường bất động sản Hải Phòng dự báo còn nhiều dư địa và tiềm năng tăng trưởng để “bứt phá” trở thành cực tăng trưởng mới của thị trường bất động sản cả nước, nhờ hội tụ đồng thời các nội lực về hạ tầng, công nghiệp và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ.

Bà Hoàng Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng cho rằng thành phố cảng liên tục nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu về thu hút FDI, phát triển công nghiệp – logistics và hạ tầng giao thông. Hệ thống khu công nghiệp, khu kinh tế phát triển mạnh mẽ tạo ra lực hút dân số lớn, kéo theo nhu cầu đáng kể về nhà ở, nhất là nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân. Việc sáp nhập đơn vị hành chính giữa Hải Phòng và Hải Dương mở rộng không gian phát triển, tối ưu quỹ đất và củng cố vị thế của khu vực như một cực tăng trưởng mới.

Bà Hoàng Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng phát biểu tại Diễn đàn

Bà Hằng nhận định, Hải Phòng đang sở hữu những điều kiện lý tưởng để bứt phá, từ nền tảng tăng trưởng kinh tế bền vững, hệ thống hạ tầng đồng bộ đến các động lực mới sau sáp nhập. Thành phố có đủ tiềm năng để trở thành một thị trường bất động sản năng động hàng đầu cả nước, hướng tới hình thành “siêu đô thị ven biển hiện đại, có sức cạnh tranh quốc tế”.

Hải Phòng cần “kiềng ba chân”

Tại Diễn đàn, PGS TS Trần Đình Thiên - thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam khẳng định cơ hội đến nhanh thì việc xử lý, tổ chức và biến cơ hội thành lợi thế cũng phải nhanh, có kế hoạch và khả năng hiện thực hoá.

PGS TS Trần Đình Thiên nhận định tại diễn đàn

Ông Thiên cho rằng vấn đề đất đai và bất động sản như một yếu tố vừa là động lực vừa là điểm yếu. Bất động sản có thể là nguồn thu lớn, tạo việc làm và đòn bẩy đầu tư, nhưng nếu để phát triển theo cơ chế thị trường tự phát, thiếu cảnh báo về giá ảo và đầu cơ, hệ quả là bong bóng, phân bổ sai vốn và mất ổn định xã hội

Theo ông Trần Đình Thiên, Hải Phòng nếu làm được "kiềng ba chân": quy hoạch tốt, quản trị công khai và nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ trở thành "cực tăng trưởng" không thể thiếu của miền Bắc nói riêng và Việt Nam nói chung.

Theo bà Vân Nguyễn, Giám đốc cấp cao Thị trường giao dịch khu vực phía Bắc, JLL Việt Nam, trong những năm qua, thị trường bất động sản Hải Phòng đã có những thay đổi đáng kể, từ chỉ có vài căn hộ cho thuê đến nay đã trở thành một thị trường sôi động với nhiều dự án quy mô lớn. Sự gia tăng nhu cầu về nhà ở, văn phòng và các cơ sở hạ tầng đã tạo ra nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn tại Hải Phòng.

Bà Vân Nguyễn, Giám đốc cấp cao Thị trường giao dịch khu vực phía Bắc, JLL Việt Nam chia sẻ tại diễn đàn

Bà Vân Nguyễn cho rằng, để tiếp tục thúc đẩy các nhà đầu tư, cũng như thị trường bất động sản, Hải Phòng cần tiếp tục cải thiện chính sách, pháp luật và môi trường đầu tư để thu hút thêm các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông, đô thị và các tiện ích công cộng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Tập trung phát triển các phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân để đáp ứng nhu cầu của người dân. Nâng cao chất lượng các dự án bất động sản để thu hút khách hàng và đầu tư.

Ông James Lai Siaw Pin - Tổng Giám đốc Gamuda Land VN - KV Miền Bắc Gamuda Land chia sẻ tại diễn đàn

Ông James Lai Siaw Pin - Tổng Giám đốc Gamuda Land VN - KV Miền Bắc Gamuda Land cho biết, với dự án Ambience, Gamuda Land đã có dự án đầu tiên tại Hải Phòng, và cũng là dự án thứ 8 trên cả nước. Ông James Lai Siaw Pin bày tỏ niềm tin rằng Hải Phòng đang nổi lên như một điểm đến chiến lược cho dòng vốn FDI, có tiềm năng tăng trưởng đa chiều về kinh tế, xã hội và văn hóa – trong tương lai.