Ông Phạm Văn Lập giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng 26/11/2025 18:10

Ngày 26-11, phiên chính thức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được diễn ra với 325 đại biểu tham dự.

Theo báo cáo tại Đại hội, từ 2024 đến nay, MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng đã vận hành thông suốt theo mô hình mới. Trong đó, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc được đặc biệt chú trọng. MTTQ các cấp thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Ông Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 được Hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân được chú trọng. Công tác giám sát, phản biện xã hội tăng cả về số lượng, chất lượng. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước với nhiều cách làm sáng tạo, mô hình lan tỏa sâu rộng, gắn kết với đời sống thực tiễn ở cộng đồng dân cư.

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định tại đại hội, MTTQ các cấp đã làm tốt vai trò nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời phản ánh tâm tư, kiến nghị chính đáng của Nhân dân; tham gia tích cực vào xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; vận động Nhân dân đồng thuận trong thực hiện các chủ trương lớn.

Các hoạt động an sinh xã hội được Mặt trận triển khai thiết thực, nhanh chóng và đúng đối tượng. Đặc biệt, tinh thần nhân ái - nghĩa tình của người Hải Phòng đã được lan tỏa mạnh mẽ qua những chương trình hỗ trợ đồng bào chịu thiên tai, lũ lụt trên cả nước.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận những kết quả nổi bật, toàn diện mà MTTQ TP Hải Phòng đã đạt được trong thời gian qua.

Bà Hà đề nghị trong nhiệm kỳ tới, MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng cần bám sát các quan điểm, chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, chú trọng vai trò nòng cốt chính trị, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phát huy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, chủ động tham gia giải quyết các vấn đề lớn của Thành phố; quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng "dân là gốc", nhận thức đầy đủ và thực hiện cho được sứ mệnh cao cả của MTTQ Việt Nam với tư cách là tổ chức đại diện cho nhân dân, vì nhân dân, "Mặt trận là nhân dân", "Sức mạnh của Mặt trận là sức mạnh của lòng dân".

Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo Thành ủy Hải Phòng tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đã Hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với 120 ủy viên. Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng lần thứ I đã hiệp thương cử Ban Thường trực gồm 10 thành viên; ông Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP nhiệm kỳ 2020-2025 được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội cũng hiệp thương cử Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ I nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 28 đại biểu.