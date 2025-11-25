Công an Hải Phòng thông tin về vụ án mạng trong khu công nghiệp VSIP

Sáng 25-11, công an Hải Phòng đã thông tin về vụ án mạng xảy ra trong khu công nghiệp VSIP Hải Phòng.
Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 0 giờ 15 phút ngày 19-11-2025, tại phòng bảo vệ Công ty Regina (Khu Công nghiệp VSIP Hải Phòng).
Do mâu thuẫn cá nhân, ông Nguyễn Văn Tốn, 59 tuổi, trú tại Hòa Bình, Hải Phòng dùng dao sát hại anh P.N.H, 42 tuổi, trú tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng (cả hai là bảo vệ Công ty). Hậu quả, anh P.N.H tử vong.
Sau khi gây án, ông Tốn đã đến Cơ quan Công an đầu thú.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hải Phòng) đang phối hợp với Đồn Công an Khu Công nghiệp VSIP điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.