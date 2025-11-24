Án mạng từ chuyện bị xua đuổi không cho uống rượu cùng 24/11/2025 16:10

(PLO)- Bị hại được một người trong nhóm rủ đến uống rượu chung nhưng bị cáo Bình lại liên tục xua đuổi bị hại dẫn đến mâu thuẫn và xảy ra án mạng đau lòng giữa những người vốn dĩ là bạn bè.

Chiều 24-11, sau khi xét xử sơ thẩm, TAND TP Cần Thơ đã tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ gây án mạng từ chuyện xua đuổi không cho uống rượu cùng.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 18-11. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung hành vi gây rối trật tự công cộng đối với 2 bị cáo Nguyễn Văn Mạnh và Lâm Phước Đạt.

Trước đó, trong phiên toà xét xử ngày 18-11, đại diện VKS giữ quyền công tố đã đề nghị tuyên phạt bị cáo Mạnh 16-18 năm tù về tội giết người. Đối với tội cố ý gây thương tích, do bị cáo Đạt rút yêu cầu khởi tố đối với Mạnh nên VKS đề nghị ra quyết định đình chỉ tội này.

Ngoài ra, VKS đề nghị phạt bị cáo Đạt 2-3 năm tù về tội cố ý gây thương tích; phạt bị cáo Võ Văn Bình từ 3 - 3 năm 6 tháng tù và Dương Minh Khoa từ 2 - 2 năm 6 tháng tù cùng về tội gây rối trật tự công cộng.

Sau phần tranh luận, toà thông báo vào nghị án và sẽ tuyên án vào 15 giờ ngày 24-11 nhưng hôm nay toà đã quyết định trả hồ sơ như trên.

Video: Phiên tòa xét xử các bị cáo.

Theo cáo trạng, các bị cáo và bị hại là bạn bè, quen biết với nhau, không mâu thuẫn với nhau.

Khoảng 14 giờ 30 ngày 8-12-2024, Đạt cùng nhóm bạn đến uống rượu tại nhà một người trong nhóm. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Bình vào nhậu cùng. Do Bình nói chuyện lớn tiếng nên mọi người chuyển ra đầu hẻm 322 đường Tôn Đức Thắng, phường Sóc Trăng, ngồi uống rượu tiếp.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, do một người trong nhóm điện thoại rủ nhậu nên CTD cùng với Trà Tranh Đa Rích chạy xe máy đến đầu hẻm 322 để nhậu cùng.

Khi D và Rích đến, Bình nói chuyện lớn tiếng với D: “ai cho mày lại đây, biến, tao không cho mày uống rượu ở đây”. D nói: “em đâu có làm gì đâu hia, em lại đây chơi xíu rồi về". Bình tiếp tục dùng lời nói xua đuổi D về.

Do bị Bình đuổi về nên D tức giận lấy dao (loại dao lê) từ trong người ra cầm trên tay thì được mọi người can ngăn. Bình đứng dậy nói với D: “mày đợi tao chút, tao đi lấy đồ”. Bình đi bộ vào trong hẻm. D tiếp tục đuổi theo nhưng được mọi người can ngăn.

Cùng lúc này, Mạnh và vợ từ trong hẻm đi ra. Mạnh hỏi D: “mày làm gì vậy, anh hai (Bình) tao mà”. Đạt nói “nó có làm gì đâu, nói chuyện thôi mà". Mạnh nhào vô định đánh Đạt, Đạt lấy cây dao của D ra cầm trên tay thì được mọi người can ngăn nên Đạt đưa dao lại cho D.

Do sợ có đánh nhau nên Rích lấy xe máy chở D và Đạt chạy trên đường Tôn Đức Thắng về hướng chùa Đất sét. Mạnh cầm hai cục gạch, Bình cầm một cục gạch chạy đuổi theo…

Khi đuổi kịp xe máy của Rích, Mạnh cầm cục gạch đập trúng đầu của Đạt. Đạt sờ lên đầu thấy bị chảy máu nên kêu Rích quay đầu xe lại, cầm dao chạy đến chỗ Mạnh.

Thấy vậy, vợ Mạnh chạy đến nhà Khoa nói việc Mạnh bị người khác rượt đâm. Khoa mở cửa chạy ra thấy Đạt đang cầm dao đuổi theo Mạnh, cùng với một số người khác đang la hét chạy qua lại trên đường Tôn Đức Thắng.

Khoa liền chạy vào trong nhà lấy cây dao tự chế chạy ra để chém người đuổi theo Mạnh, nhưng khi ra thấy Rích là người quen nên Khoa không chém mà cầm dao trên tay cùng với nhóm của Mạnh và Bình tiếp tục la hét, chạy qua lại ngay trên đường Tôn Đức Thắng.

Khi Đạt chạy đuổi kịp đã dùng dao đâm vào lưng Mạnh. Sau đó, Mạnh lấy cây dao này đuổi theo Đạt.

D xuống xe lấy tay giữ vai Mạnh để ngăn lại thì bị Mạnh dùng dao đâm trúng vào hông, lưng và bị đạp vào người…

D chạy đến chỗ Rích đang đậu xe nói chở mình đi bệnh viện nhưng đi được 200 mét thì D rớt xuống đường. Rích chạy xe đến Công an phường trình báo vụ việc. Công an cử lực lượng đến chở D đi cấp cứu nhưng do thương tích nặng nên D đã tử vong.

Mạnh được Khoa và em trai chở đến bệnh viện cấp cứu, điều trị thương tích đến ngày 16-12-2024 thì xuất viện…