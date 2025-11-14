Cần Thơ ra phương án sáp nhập, giải thể nhiều doanh nghiệp nhà nước 14/11/2025 16:17

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành phương án sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp (DN) nhà nước trên địa bàn.

Tòa nhà công ty xổ số Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, phương án nêu ra đối với DN nhà nước là cơ cấu lại DN nhà nước, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước theo nguyên tắc DN nhà nước chỉ tập trung vào những lĩnh vực then chốt, thiết yếu mang tính chiến lược; những địa bàn quan trọng và quốc phòng, an ninh; những lĩnh vực cần thiết mà DN thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư.

Cụ thể, giữ nguyên mô hình công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, gồm Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Cờ Đỏ, Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Sông Hậu, Công ty TNHH Một thành viên Lâm Nghiệp Sóc Trăng đã được phê duyệt phương án sắp xếp theo quy định.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sóc Trăng thực hiện trồng và kinh doanh các sản phẩm từ rừng tại khu vực Sóc Trăng, Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Cờ Đỏ, Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Sông Hậu thực hiện quản lý đất giao khoán tại các khu vực được giao phụ trách, đây là những đặc thù riêng của các DN nên không thực hiện sáp nhập hay hợp nhất mặc dù cùng là DN nông, lâm nghiệp. Do đó, việc tiếp tục thực hiện giữ nguyên mô hình, tỷ lệ vốn và hiện trạng của 3 công ty là phù hợp với quy định và tình hình thực tế.

Thực hiện sáp nhập đối với 3 công ty xổ số đều là DN có 100% vốn nhà nước, có mô hình hoạt động, ngành nghề kinh doanh tương đồng nên việc thực hiện sáp nhập thành một công ty sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động, tinh gọn bộ máy, đầu mối trong tổ chức quản lý.

Tuy nhiên, hiện nay các công ty xổ số đang có đóng góp rất lớn cho thu ngân sách TP mỗi năm (dự kiến 2026 đóng góp khoảng 25% tổng thu ngân sách của TP), giải quyết việc làm cho rất nhiều lao động, việc thực hiện các hoạt động an sinh xã hội cũng rất nhiều. Do đó, sau sáp nhập đề xuất vẫn giữ số lượng ngày phát hành vé là 3 ngày như trước đây …

Trụ sở chính đặt tại Cần Thơ, có hai chi nhánh tại Sóc Trăng và Hậu Giang. Bên cạnh đó, UBND TP đang chỉ đạo Công ty TNHH Nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết Cần Thơ đang tích cực thực hiện đề án tái cơ cấu, thoái vốn đầu tư các khoản đầu tư ngoài ngành.

Thực hiện thoái vốn nhà nước, đa số các doanh nghiệp đã hoàn tất thoái vốn theo tỷ lệ được duyệt, tuy nhiên có hai công ty chưa thực hiện thoái vốn thành công do kinh doanh không hiệu quả.

3 Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang, Đô thị Cần Thơ và Công trình Đô thị Sóc Trăng không nằm trong danh mục nhà nước phải nắm giữ vốn đề xuất thực hiện thoái vốn theo lộ trình do Thủ tướng Chính phủ quyết định tỷ lệ.

Tiếp tục duy trì tỷ lệ vốn nhà nước, đối với 5 DN lĩnh vực cấp nước là Công ty CP Cấp nước và vệ sinh môi trường Hậu Giang, Công ty CP Cấp nước và công trình Hậu Giang, Công ty CP Cấp nước Sóc Trăng, Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ và Công ty CP Cấp nước Cần Thơ 2 đề xuất tiếp tục giữ tỷ lệ vốn đang nắm giữ vì nước sạch là sản phẩm thiết yếu không kém phần quan trọng so với điện, là sản phẩm phục vụ hàng ngày cho đời sống sinh hoạt xã hội.

Đối với các Công ty CP Bến xe tàu Hậu Giang, Nông nghiệp Mùa Xuân Hậu Giang tuy không nằm trong tiêu chí phân loại nhà nước phải nắm giữ vốn nhưng do các công ty hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả đề xuất tiếp tục giữ tỷ lệ vốn đang nắm giữ.

Đối với Công ty CP Đăng kiểm Hậu Giang do nằm trong danh mục ngành, lĩnh vực đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển thành công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ nên đề xuất tiếp tục giữ tỷ lệ vốn đang nắm giữ.

Đề xuất giải thể 3 công ty, cụ thể, đối với hai Công ty CP Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang, Công ty CP Bông Sen Hậu Giang hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả (thua lỗ liên tục), do vậy Chủ sở hữu đưa vào diện giám sát tài chính đặc biệt nên có báo cáo Bộ Tài chính khó thực hiện thành công công tác thoái vốn; Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc Hậu Giang thời gian qua hoạt động cũng không hiệu quả.