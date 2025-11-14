Cần Thơ trình 8 dự án thí điểm nhà ở thương mại thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất 14/11/2025 09:58

(PLO)- 8 dự án này nằm trên địa bàn nhiều phường của TP Cần Thơ, với tổng diện tích hơn 32,4 ha, tổng mức đầu tư hơn 8.000 tỉ đồng.

Tại kỳ họp HĐND TP Cần Thơ ngày 14-11, UBND TP đã có tờ trình về việc ban hành nghị quyết thông qua Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn TP Cần Thơ năm 2025 (đợt 1) theo Nghị quyết số 171/2024 của Quốc hội.

Ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở NN&MT TP thay mặt UBND TP trình bày tờ trình tại kỳ họp. Ảnh: Ảnh: NHẪN NAM

Theo tờ trình, qua rà soát của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến nay có 8/23 dự án thí điểm đủ điều kiện thực hiện nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất theo Nghị quyết số 171/2024 của Quốc hội; với tổng diện tích khoảng 324.408 m2. Trong đó có 5/8 khu đất có diện tích đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích khoảng 77.093 m2, đăng ký dự kiến triển khai với 324.408 m2 đất ở.

Theo Quyết định 1519/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tổng diện tích đất ở được tăng trong kỳ quy hoạch TP Cần Thơ (cũ) năm 2021-2030 là 12.523 ha, diện tích đất ở đã tăng giai đoạn 2021-2024 là 80,66 ha.

Như vậy tổng diện tích đất ở đăng ký thực hiện 8 dự án là 32,44 ha cộng với diện tích đất ở đã tăng giai đoạn 2021-2024 là 113,1 ha, chiếm 0,9% diện tích đất tăng thêm trong kỳ quy hoạch, đảm bảo tiêu chí không vượt 30% theo điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 171/2024 nêu trên.

8 dự án cụ thể gồm: Chung cư Tây Đô EMERALD, chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư Tây Đô EMERALD, đăng ký thực hiện 12.359 m2 đất tại phường Cái Răng. Tổng diện tích đất lúa cần chuyển mục đích sử dụng đất là 6.575 m2.

Nhà ở Thương mại FUNDGO TOWER, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần TRUSTPAY, đăng ký thực hiện 5.000 m2 đất tại Khu tái định cư Phú An, phường Hưng Phú.

Tổ hợp Thương mại căn hộ - Tumys Homes Cái Răng, chủ đầu tư là Công ty TNHH Thương mại Tùng Mỹ, đăng ký thực hiện 10.583 m2 đất tại Khu dân cư Hưng Phú I (lô 3A), Khu đô thị mới Nam Cần Thơ, phường Hưng Phú.

Chung cư căn hộ cao cấp MEKOVI Cần Thơ, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư Me Kong, đăng ký thực hiện 9.477 m2 đất tại Khu tái định cư phường Hưng Phú.

Khu đô thị Dinh An, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Dinh An, đăng ký thực hiện 73.359 m2 đất tại phường Long Tuyền. Tổng diện tích đất lúa cần chuyển mục đích sử dụng đất là 28.128 m2.

Khu nhà ở Thiên Quân Tây Đô, chủ đầu tư là Công ty TNHH Thiên Quân Tây Đô, đăng ký thực hiện 40.623 m2 đất tại Khu vực Bình Hòa A, phường Phước Thới. Tổng diện tích đất lúa cần chuyển mục đích sử dụng đất là 23.957 m2.

Khu dân cư Quốc Việt Ô Môn, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Ô tô Quốc Việt Cần Thơ, đăng ký thực hiện 38.473 m2 đất tại Khu vực Bình Hòa A, phường Phước Thới. Tổng diện tích đất lúa cần chuyển mục đích sử dụng đất là 670 m2.

Đầu tư xây dựng Khu nhà ở Bình An, chủ đầu tư là Công ty TNHH Dịch vụ TM Nam Hà Nội, đăng ký thực hiện 134.530 m2 đất tại phường Phước Thới. Tổng diện tích đất lúa cần chuyển mục đích sử dụng đất là 17.761 m2.

Cũng theo tờ trình, mỗi dự án có tổng mức đầu tư thấp nhất là 351 tỉ, cao nhất là 2.006 tỉ đồng. Tổng cộng mức đầu tư hơn 8.000 tỉ đồng. Thời gian thực hiện của mỗi dự án thấp nhất là 36 tháng, cao nhất là 72 tháng.