Cần Thơ thu hồi được hơn 53 tỉ và nhiều tài sản liên quan các vụ tham nhũng 13/11/2025 11:00

(PLO)- Cần Thơ tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, từ đầu nhiệm kỳ đã thi hành kỷ luật 51 tổ chức đảng và 1.663 đảng viên vi phạm.

Ngày 13-11, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Ông Hà Bảo Huy, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ báo cáo tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Tại đây, ông Hà Bảo Huy, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy báo cáo tóm tắt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng tại TP Cần Thơ.

Theo đó, trong nhiệm kỳ, toàn TP đã tổ chức 8.195 lớp tuyên truyền các văn bản quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, với 345.211 lượt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tham gia; tuyên truyền qua đài truyền hình 13.364 cuộc...

Về kiểm soát tài sản, thu nhập, đã triển khai kê khai và tổ chức công khai bản kê khai tài sản, thu nhập đối với 47.412 người (tỉ lệ đạt 100%). Trong nhiệm kỳ, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xác minh tài sản thu nhập đối với 210 người. Ủy ban kiểm tra các cấp bốc thăm ngẫu nhiên 842 người để xác minh, qua đó chưa phát hiện sai phạm. Thanh tra TP xác minh tài sản, thu nhập đối với 543 trường hợp. Cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý 8 trường hợp có hành vi vi phạm.

Về công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trong nhiệm kỳ, qua giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra, đã phát hiện 3 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, cấp ủy các cấp đã kiểm tra thường xuyên đối với 6.481 tổ chức và 18.394 đảng viên. Khi có dấu hiệu vi phạm, đã kiểm tra 177 tổ chức và 1.599 đảng viên.

Về giám sát chuyên đề, đã giám sát 5.093 tổ chức và 4.367 đảng viên. Về thi hành kỷ luật, từ đầu nhiệm kỳ đã thi hành kỷ luật 51 tổ chức đảng và 1.663 đảng viên vi phạm.

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng như tài chính công, đất đai, đấu thầu, y tế, giáo dục... Ngành thanh tra TP đã chuyển Cơ quan cảnh sát điều tra xem xét, xử lý 34 vụ việc theo quy định pháp luật.

Công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, đã tiếp nhận tổng số 149 tin, kết quả xử lý 143 tin (trong đó khởi tố 69 tin, không khởi tố 37 tin, tạm đình chỉ 35 tin, chuyển cơ quan khác 2 tin, đang trong quá trình giải quyết 6 tin).

Công an TP thụ lý 92 vụ (132 bị can), đã xử lý 68 vụ (101 bị can); đang điều tra 24 vụ (31 bị can). VKSND hai cấp thụ lý, kiểm sát khởi tố mới 101 vụ (157 bị can) liên quan tham nhũng. TAND hai cấp thụ lý 89 vụ (136 bị cáo), đã giải quyết 87 vụ (134 bị cáo), hiện còn 2 vụ (2 bị cáo).

Công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ tham nhũng, tiêu cực luôn được chú trọng thực hiện.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ đã thu hồi, xử lý tài sản, vật chứng được 53,8 tỉ đồng, 40.000 USD và hai lượng vàng; Tạm giữ một sổ tiết kiệm 300 triệu đồng, ba giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ba xe ô tô; ngăn chặn một giao dịch bất động sản và phong tỏa một tài khoản (70 triệu đồng).