1 tập đoàn đề xuất đầu tư 11 trung tâm thương mại và siêu thị tổng hợp ở Cần Thơ 12/11/2025 17:55

Chiều 12-11, UBND TP Cần Thơ làm việc với tập đoàn Central Retail Việt Nam về việc đầu tư các trung tâm thương mại và siêu thị trên địa bàn TP.

UBND TP Cần Thơ làm việc với Central Retail Việt Nam chiều 12-11. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Nicolas Le, Giám đốc đầu tư và phát triển dự án cho biết, tập đoàn mong muốn đầu tư vào Việt Nam hơn 1 tỉ USD, riêng Cần Thơ ngoài một trung tâm thương mại đã có tại phường Hưng Phú (GO! Mall Cần Thơ) sẽ làm thêm ba trung tâm thương mại và 8 siêu thị tiện lợi.

Ông Nicolas Le bày tỏ mong muốn UBND TP Cần Thơ hỗ trợ để các trung tâm thương mại và siêu thị này sớm được xây dựng và đưa vào hoạt động.

Ông Nguyễn Mạnh Duy báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Nguyễn Mạnh Duy, Quản lý phát triển và mở rộng dự án của tập đoàn giới thiệu về một số vị trí cụ thể làm trung tâm thương mại và siêu thị tổng hợp trong lộ trình đến năm 2028 tại Cần Thơ.

Cụ thể ba vị trí đặt trung tâm thương mại, một cái đặt tại TP Sóc Trăng trước đây, nay là phường Sóc Trăng, một tại TP Vị Thanh trước đây, nay là phường Vị Tân và một cái nữa TP Cần Thơ cũ, chưa có địa điểm cụ thể, có thể là đường Lê Phước Thọ, Cách Mạng Tháng Tám, hoặc đường vành đai Quốc lộ, diện tích từ 1-3ha. Hai vị trí tại phường Vị Tân và Sóc Trăng thì đã có địa điểm cụ thể.

Mô hình siêu thị tổng hợp từ 4.000-6.000 m2, một số nơi đã “nhắm” được vị trí như Thới Lai, Thốt Nốt, Ngã Bảy; một số nơi chưa có vị trí cụ thể là Ô Môn, Phong Điền, Cái Tắc, Vĩnh Châu, Cờ Đỏ.

Theo đại diện Sở Xây dựng, trong quy hoạch khu tái định cư Vĩnh Thạnh, giáp với khu công nghiệp VSIP cũng có quy hoạch vị trí thương mại dịch vụ đấu giá. Sở Xây dựng đề xuất tập đoàn tiếp cận địa phương để tìm hiểu tiềm năng, đầu tư ở khu vực này.

Vị trí thứ hai là khu vực đường Nguyễn Văn Cừ có các trường học, đại học FPT, Nam Cần Thơ, Singapore, các bệnh viện (Nhi đồng, SIS, sắp tới là ung bướu). Ở đây có một vị trí khoảng 1-1,5ha quy hoạch chợ. Hiện tại khu này cũng là đất trống.

Một số vị trí Central Retail đề xuất tại Cần Thơ.

Thứ 3 là khu dân cư phường Bình Thủy cũng có quy hoạch 1 trung tâm thương mại. Ngoài ra, dọc đường Võ Nguyên Giáp hướng về cảng Cái Cui có một số vị trí đất dự án...

Kết luận buổi làm việc, ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP giao Sở NN&MT rà soát kỹ về quy hoạch sử dụng đất đai, xem vị trí nào làm được. Cạnh đó, Trung tâm phát triển quỹ đất sớm thực hiện phương án đấu giá 1,1 ha đất ở Sóc Trăng để đưa ra đấu giá. Sở Xây dựng rà soát một số vị trí phù hợp để bổ sung vào quy hoạch…