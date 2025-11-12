Lý do dự án BV Ung bướu ở Cần Thơ xây 8 năm chưa xong lại tăng vốn đầu tư hơn 340 tỉ 12/11/2025 13:03

(PLO)- Theo tờ trình của UBND TP Cần Thơ, dự án BV Ung bướu 500 giường dự kiến điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư, từ gần 1.728 tỉ lên gần 2.072 tỉ, tăng khoảng 344 tỉ đồng.

UBND TP Cần Thơ đã có tờ trình gửi HĐND TP về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện (BV) Ung bướu quy mô 500 giường.

Dự án BV Ung bướu Cần Thơ 500 giường xây đang làm dở dang và phải tạm dừng từ tháng 7-2022 đến nay. Ảnh: NHẪN NAM

Theo hồ sơ dự án BV Ung bướu có tổng mức đầu tư gần 1.728 tỉ, trong đó, vốn vay ODA của Chính phủ Hungary gần 1.394 tỉ, vốn đối ứng của TP Cần Thơ hơn 334 tỉ.

Dự án được khởi công năm 2017 và tạm ngưng thực hiện từ ngày 11-7-2022 đến nay do hiệp định vay với Hungary đã hết hạn.

Theo báo cáo về dự án, phần công việc xây dựng đạt 82% tổng khối lượng phần công việc xây dựng. Phần công việc cung cấp và lắp đặt thiết bị xây dựng đạt 16,57% tổng khối lượng phần công việc cung cấp và lắp đặt thiết bị xây dựng. Phần công việc cung cấp và lắp đặt trang thiết bị y tế chuyên dùng và không chuyên dùng chưa thực hiện do vướng mắc về việc điều chỉnh các trang thiết bị y tế.

Lũy kế giải ngân kế hoạch vốn bố trí từ khởi công dự án đến thời điểm báo cáo là hơn 342 tỉ đồng, đạt 22,77 %. Trong đó, vốn ODA hơn 272 tỉ, vốn đối TP Cần Thơ hơn 70 tỉ.

Để có nguồn vốn thực hiện dự án và hoàn thành tiếp các công việc còn lại để hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng thì việc điều chỉnh dự án là yêu cầu cấp thiết.

Theo đó, nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư gồm hai phần là điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư. Tờ trình cho biết tăng tổng mức đầu tư là do chênh lệch tỉ giá giữa đồng EUR và tiền Việt Nam.

Theo đó, cơ cấu nguồn vốn dự án gồm vốn vay ODA của Hungary, vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Cụ thể, vốn ngân sách trung ương (gồm vốn vay của Hungary là hơn 272 tỉ, vốn ngân sách trung ương là 1.334 tỉ) và vốn đối ứng nguồn ngân sách địa phương là gần 466 tỉ.

Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư khoảng 344 tỉ, tức tổng mức đầu tư của dự án sau điều chỉnh dự kiến gần 2.072 tỉ.