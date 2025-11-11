Đại học Cần Thơ sắp mở 2 ngành ‘hot’ là đường sắt tốc độ cao và khoa học dữ liệu 11/11/2025 18:09

(PLO)- Năm 2026, Đại học Cần Thơ sẽ mở bốn ngành mới, trong đó có hai ngành hot hiện nay là đường sắt tốc độ cao và khoa học dữ liệu.

Chiều 11-11, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ cùng các sở, ngành liên quan làm việc với hiệu trưởng các trường đại học (công - tư) trên địa bàn để nghe ý kiến và đề xuất cơ chế đặc thù cho TP trong lĩnh vực giáo dục.

PGS.TS Trần Trung Tính, Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Tại đây, PGS.TS Trần Trung Tính, Hiệu trưởng Đại học (ĐH) Cần Thơ đã chia sẻ về nhiệm vụ nâng cấp Trường ĐH Cần Thơ thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu ứng dụng khoa học của TP Cần Thơ và vùng ĐBSCL được nêu trong Nghị quyết 98 của Chính phủ.

Theo đó, gần một năm qua, Bộ GD&ĐT trực tiếp chỉ đạo, cùng với ĐH Cần Thơ xây dựng đề án này. Trong đề án thể hiện đầy đủ hoạt động của ĐH Cần Thơ thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu ứng dụng khoa học, có đầy đủ các hợp phần, kể cả đầu tư cơ sở vật chất, con người, kỳ vọng đề án này có sớm sẽ kịp đưa vào đầu tư trung hạn 2026-2030.

Đồng thời, ĐH Cần Thơ được chọn là một trong 18 cơ sở giáo dục ĐH thành lập trung tâm đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn; là một trong 13 cơ sở giáo dục ĐH được giao nhiệm vụ tập trung đào tạo xuất sắc tài năng về công nghệ sinh học trong nông nghiệp.

PGS.TS Trần Trung Tính cũng “báo cáo một tin vui” là Bộ GD&ĐT ban hành một quyết định, giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án nâng cấp phòng thí nghiệm của nhóm nghiên cứu mạnh về lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản. Bộ đã phân cho đầu tư trang thiết bị khoảng 100 tỉ. Bộ cũng giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư phòng thí nghiệm Trung tâm đào tạo xuất sắc tài năng về công nghệ sinh học trong nông nghiệp, do Viện công nghệ sinh học thực phẩm chủ trì, tổng kinh phí 90 tỉ đồng.

Đơn vị cũng thực hiện chỉ đạo là tiên phong trong đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp chiến lược. Thời gian qua trường đã nỗ lực để đầu tư ưu tiên và mở được ngành thiết kế vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp thông minh.

“Dự kiến năm 2026, trường sẽ mở bốn ngành mới, có hai ngành rất “hot” hiện nay là ngành đường sắt tốc độ cao và ngành khoa học dữ liệu. Năm 2026, trường quyết tâm mở hai ngành này” - Hiệu trưởng ĐH Cần Thơ nói.

Ngoài ra, PGS.TS Trần Trung Tính cũng đề xuất nhiều nội dung với lãnh đạo TP Cần Thơ. Trong đó, ông mong TP vận dụng trong đặt hàng đào tạo bồi dưỡng giáo viên trong các trường phổ thông về tiếng Anh để thực hiện lộ trình đưa tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2 trong trường học.

Hai là, nghiên cứu tài trợ hoặc giao nhiệm vụ các chương trình nghiên cứu khoa học lớn, làm từ đầu đến ra thành phẩm, làm ra sản phẩm và gắn kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, cung cấp ra thị trường có giá trị gia tăng cũng như phát triển kinh tế xã hội…

Cạnh đó, ông đề xuất “xin cơ chế đặc thù” về vốn cấp phát cho các trường ĐH hoặc cho vay không lãi để các trường có nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở vật chất, như vậy sẽ giảm gánh nặng cho các trường và điều kiện cơ sở vật chất tiếp cận với chuẩn mực thế giới thì chắc chắn chuẩn mực đào tạo sẽ tăng.

Cùng đó, có hướng dẫn cụ thể về chính sách thu hút chuyên gia nước ngoài về giảng dạy. TP có chính sách vay vốn đi học cho sinh viên…