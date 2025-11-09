Cần Thơ sẽ có 6 sân golf nếu thực hiện đầy đủ theo quy hoạch

Tính đến đầu tháng 11-2025, TP Cần Thơ sẽ có 6 sân golf. Các sân golf này đã được TP Cần Thơ (cũ) và các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng quy hoạch trước thời điểm sáp nhập.
Cụ thể, địa bàn TP Cần Thơ cũ đã có một nhà đầu tư sân golf là tập đoàn Vingroup tại cồn Ấu, diện tích 93ha. Vingroup đã có chủ trương của Thủ tướng Chính phủ từ lâu nhưng chưa triển khai được…
Quy hoạch của TP Cần Thơ cũ đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 có Trường Xuân là khu đô thị, thương mại và có sân golf ở đây, 574 ha.
Quy hoạch của Hậu Giang cũ có ba vị trí sân golf 36 lỗ, một là thuộc xã Đông Phước nằm trong đồ án hơn 2.945 ha, Vingroup cũng đang nghiên cứu đồ án đô thị Mekong City; hai là xã Tân Phước Hưng; ba là xã Lương Tâm (trước đây thuộc huyện Long Mỹ).
Quy hoạch Sóc Trăng cũ cũng có một vị trí làm sân golf là cồn mới nổi, 100 ha. (Theo tìm hiểu của PV, vị trí quy hoạch này là cồn số 3 Song Phụng).
Như vậy, TP Cần Thơ sau sáp nhập sẽ có 6 sân golf, trong đó 5 vị trí theo quy hoạch và một vị trí đã được cấp chủ trương đầu tư nhưng chưa làm.