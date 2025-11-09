Cần Thơ sẽ có 6 sân golf nếu thực hiện đầy đủ theo quy hoạch 09/11/2025 10:51

(PLO)- Theo quy hoạch của ba địa phương trước khi sáp nhập thành TP Cần Thơ mới thì các địa phương sẽ có 6 sân golf.

Tính đến đầu tháng 11-2025, TP Cần Thơ sẽ có 6 sân golf. Các sân golf này đã được TP Cần Thơ (cũ) và các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng quy hoạch trước thời điểm sáp nhập.

Hình ảnh về lễ khởi động dự án sân golf cồn Ấu từ cuối năm 2023.

Cụ thể, địa bàn TP Cần Thơ cũ đã có một nhà đầu tư sân golf là tập đoàn Vingroup tại cồn Ấu, diện tích 93ha. Vingroup đã có chủ trương của Thủ tướng Chính phủ từ lâu nhưng chưa triển khai được…

Cồn Ấu nhìn từ trên cao. Ảnh: CTV

Quy hoạch của TP Cần Thơ cũ đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 có Trường Xuân là khu đô thị, thương mại và có sân golf ở đây, 574 ha.

Quy hoạch của Hậu Giang cũ có ba vị trí sân golf 36 lỗ, một là thuộc xã Đông Phước nằm trong đồ án hơn 2.945 ha, Vingroup cũng đang nghiên cứu đồ án đô thị Mekong City; hai là xã Tân Phước Hưng; ba là xã Lương Tâm (trước đây thuộc huyện Long Mỹ).

2 vị trí đề xuất làm sân golf mà nhà đầu tư trình bày tại cuộc họp ngày 23-10.

Quy hoạch Sóc Trăng cũ cũng có một vị trí làm sân golf là cồn mới nổi, 100 ha. (Theo tìm hiểu của PV, vị trí quy hoạch này là cồn số 3 Song Phụng).

Như vậy, TP Cần Thơ sau sáp nhập sẽ có 6 sân golf, trong đó 5 vị trí theo quy hoạch và một vị trí đã được cấp chủ trương đầu tư nhưng chưa làm.