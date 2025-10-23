Một tập đoàn đề xuất đầu tư 2 dự án khu phức hợp đô thị, thương mại, golf ở Cần Thơ 23/10/2025 10:55

Ngày 23-10, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ làm việc với Công ty CP tập đoàn Hoàng Gia Việt Nam về việc báo cáo ý tưởng đầu tư các dự án khu phức hợp đô thị, thương mại, dịch vụ golf.

Ý tưởng về hai sân golf mà nhà đầu tư muốn xây dựng tại Cần Thơ.

Tại đây, phía tập đoàn đề xuất hai dự án đầu tư khu phức hợp sân golf kết hợp khu đô thị sinh thái - thương mại dịch vụ nhằm hình thành một tổ hợp không gian nghỉ dưỡng, thể thao và đô thị hiện đại, góp phần phát triển kinh tế – xã hội địa phương theo hướng xanh, bền vững và đẳng cấp quốc tế.

Khu đô thị thương mại dịch vụ sân golf Trường Xuân quy mô 574 ha, trong đó sân golf 165,3ha, khu đô thị phức hợp, thương mại và dịch vụ 381,7ha. Vị trí đề xuất dự án nằm dọc theo tuyến cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, hiện có hai vị trí đấu nối vào cao tốc gồm đường dẫn xuống cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi và đường dẫn xuống thị trấn Cờ Đỏ (cũ). Cạnh đó, khu vực này cách đường dẫn gần nhất 19,8km; cách khu công nghiệp VSIP 50km theo đường cao tốc.

Khu đô thị thương mại dịch vụ sân golf Phụng Hiệp (xã Tân Phước Hưng), quy mô 2020 ha, trong đó sân golf 120 ha, khu đô thị phức hợp, thương mại và dịch vụ 100 ha. Vị trí đề xuất nằm gần theo tuyến cao tốc, có ba đường tiếp cận vào khu đất…

Ông Trần Ngọc Nhật, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn đầu tư Hoàng Gia Việt Nam. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Trần Ngọc Nhật, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn đầu tư Hoàng Gia Việt Nam cho biết, ngoài tìm hiểu đầu tư hai sân golf thì tập đoàn mong muốn tìm hiểu đầu tư về nhiều lĩnh vực khác trên địa bàn TP Cần Thơ.

Đại diện Ngân hàng Nam Á cam kết đồng hành, sẵn sàng cùng tập đoàn, công ty golf triển khai đúng tiến độ, đạt hiệu quả.

Tại đây, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên, cho biết trong quy hoạch trước đây của ba địa phương, địa bàn TP Cần Thơ cũ đã có một nhà đầu tư sân golf tại cồn Ấu với diện tích 93ha. Dự án đã có chủ trương của Thủ tướng Chính phủ từ lâu nhưng chưa triển khai được…

TP Cần Thơ cũ có dự án sân golf tại cồn Ấu, diện tích 93ha đã có chủ trương của Thủ tướng Chính phủ từ lâu nhưng chưa triển khai được. Ảnh: CHÂU ANH

Quy hoạch của TP Cần Thơ cũ đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 có Trường Xuân là khu đô thị, thương mại và có sân golf ở đây, 574 ha.

Quy hoạch của Hậu Giang cũ có ba vị trí sân golf 36 lỗ, một là thuộc xã Đông Phước nằm trong đồ án hơn 2.945 ha; hai là xã Tân Phước Hưng; ba là xã Lương Tâm (trước đây thuộc huyện Long Mỹ).

Quy hoạch Sóc Trăng cũ cũng có một vị trí làm sân golf là cồn mới nổi, 100 ha.

Theo ông Tuyên, hai vị trí sân golf mà tập đoàn đề xuất ở Trường Xuân và Tân Phước Hưng có một thuận lợi là đều có đã có trong quy hoạch của các địa phương trước khi sáp nhập.

Theo định hướng của Trung ương, TP Cần Thơ là trung tâm của vùng và là một cực tăng trưởng của quốc gia, lãnh đạo TP đang xúc tiến đề xuất sửa Nghị quyết 45 của Quốc hội về cơ chế đặc thù để TP thuận lợi phát triển trong thời gian tới.

Ngoài nghiên cứu về hai sân golf, ông Trương Cảnh Tuyên cũng mong phía tập đoàn nghiên cứu thêm về các lĩnh vực lợi thế của mình như năng lượng tái tạo, nông nghiệp xanh, bất động sản, khu nghỉ dưỡng cao cấp dành cho người lớn tuổi…