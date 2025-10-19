Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần Thơ có nhiều lợi thế, không để thua kém các tỉnh khác 19/10/2025 12:22

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng TP Cần Thơ có nhiều lợi thế hơn so với các tỉnh ĐBSCL nên phải tiên phong, gương mẫu đi đầu, không để chậm chạp, thua kém các tỉnh khác.

Ngày 19-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với đại diện lãnh đạo các xã, phường trên địa bàn TP Cần Thơ trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ ngày 19-10. Ảnh: NHẪN NAM

Tại đây, các cử tri đã nêu nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, trong đó về lĩnh vực đất đai, BHYT… Hầu hết các vấn đề cử tri kiến nghị của trung ương nên Thủ tướng đã đề nghị đại diện các bộ ngành liên quan lên trả lời.

Đồng thời, Thủ tướng cũng ghi nhận các ý kiến cử tri và dành nhiều thời gian để thông tin về tình hình đất nước cũng như chỉ đạo nhiều vấn đề đối với TP Cần Thơ.

Khó khăn cũng phải vượt qua

Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết kỳ họp Quốc hội này là kỳ họp nặng nhất so với các kỳ trước đây, theo đó dự kiến sẽ có 50 luật và nghị quyết, 26 tờ trình báo cáo hội trường và 45 báo cáo gửi cho đại biểu Quốc hội, riêng Chính phủ dự kiến trình 120 hồ sơ.

“Tinh thần chung của kỳ họp này là như vậy, nặng nề nhưng rất cao quý” – Thủ tướng khẳng định.

Cũng theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm 2025, cả nước, nhìn chung quý này tốt hơn quý trước, năm nay tốt hơn năm trước.

Cụ thể tăng trưởng quý III đạt 8,2%; các cân đối lớn đều đảm bảo, thu ngân sách đạt 98%... An sinh xã hội được chú trọng, đây là điểm sáng của nhiệm kỳ này. Quốc phòng an ninh, độc lập chủ quyền được giữ vững. Vị thế của đất nước càng ngày càng lên.

Tuy nhiên, bên cạnh đó còn những hạn chế như sức ép của nền kinh tế vĩ mô còn lớn, tỉ giá đồng đô la tăng lên; thị trường thu hẹp, đứt gãy chuỗi cung ứng ảnh hưởng xuất khẩu trong nước.

Cạnh đó các vấn đề liên quan chính sách thuế quan của Hoa Kỳ, bão lũ, rồi thị trường vàng… Những khó khăn nội tại của nền kinh tế cũng đang kéo dài, nhiều dự án, công trình dở dang.

Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ ngày 19-10. Ảnh: NHẪN NAM

“Thách thức hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 8% cũng rất khó khăn nhưng không làm không được, không làm thì sang năm chúng ta rất khó tăng trưởng hai con số. Mà không có tăng trưởng hai con số trong nhiều năm thì chúng ta sẽ không đạt được hai mục tiêu chiến lược 100 năm, đó là vào năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 là nước phát triển, thu nhập cao. Vì vậy mặc dù khó khăn thì cũng phải vượt qua!” – Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng cũng nhắc lại một số kết quả đạt được về kinh tế-xã hội của TP Cần Thơ trong 9 tháng và nêu ra những hạn chế, khó khăn của địa phương này. Theo đó, ông đề nghị địa phương phải phấn đấu hơn về vấn đề tăng trưởng kinh tế, “phải tiên phong gương mẫu đi đầu khu vực ĐBSCL”.

Thủ tướng cũng nói thẳng những khó khăn của địa phương về vận hành chính quyền địa phương hai cấp còn lúng túng, đặc biệt là năng lực cán bộ về quản lý, pháp lý, chuyên môn hạn chế; năng lực kiến tạo cũng còn lúng túng, thái độ phục nhân dân chuyển từ quản lý hành chính sang kiến tạo và phục vụ nhân dân cũng còn khó khăn.

Ông Bùi Văn Kiệt – Chủ tịch UBND phường Cái Khế phát biểu tại buổi tiếp xúc với Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Để khắc phục, người đứng đầu Chính phủ cho rằng, cán bộ phải tự thân, cái gì yếu thì phải phấn đấu, học tập nâng cao trình độ. Cạnh đó Đảng và Nhà nước phải sắp xếp, bố trí, xác định lại vị trí việc làm trên cơ sở sắp xếp cho hiệu quả, linh hoạt. Cùng đó, phân loại cán bộ để bồi dưỡng đào tạo năng lực, để các cán bộ này có tầm nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, tinh thần đoàn kết, tập hợp nhân dân…

“Vừa qua, cả nước sắp xếp biên chế khối hành chính giảm 145.000 người, giảm chi phí hàng năm khoảng 29.000 tỉ” – Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Về triển khai mô hình chính quyền hai cấp, hoàn thiện thể chế, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ông Phạm Minh Chính thông tin thêm đến nay Chính phủ đã ban hành 29 nghị định, các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành 66 thông tư hướng dẫn; có 6.959 nhiệm vụ, thẩm quyền được các bộ ngành trung ương rà soát, phân cấp, phân quyền.

Đồng thời xác định lại 1.268 nhiệm vụ cấp huyện, trong đó có 1.068 nhiệm vụ chuyển xuống cấp xã, 118 nhiệm vụ chuyển cấp tỉnh, đảm bảo nguyên tắc rõ người rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ quy trình kiểm tra, giám sát và đảm bảo nguồn lực.

Sau hơn 3 tháng vận hành thì mô hình chính quyền địa phương hai cấp cơ bản đáp ứng mục tiêu đề ra, đạt được những kết quả tích cực, cạnh đó cũng còn những khó khăn.

Đánh giá chung là tốt nhưng để vận hành đồng bộ, thông suốt thì cần có thời gian, cộng với nỗ lực của hệ thống chính trị cũng như công tác cán bộ, sắp xếp bố trí lại, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường giám sát kiểm tra. Sắp xếp trụ sở để khai thác cho hiệu quả.

TP Cần Thơ phải dẫn dắt cả vùng

Định hướng trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải nhanh chóng có giải pháp khắc phục với những hạn chế bất cập.

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời ý kiến cử tri TP Cần Thơ liên quan đến đất đai. Ảnh: NHẪN NAM

Trong đó, ông yêu cầu tiếp tục rà soát tinh gọn bộ máy, đảm bảo hoạt động thông suốt chính quyền hai cấp, tinh thần là mới thì phải tốt hơn, hiệu quả hơn, vì nhân dân phục vụ; tiếp tục rà soát đánh giá lại tình trạng đội ngũ cán bộ, công chức để sắp xếp cho phù hợp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thủ tướng cho rằng TP Cần Thơ có nhiều lợi thế hơn so với các tỉnh ĐBSCL nên phải tiên phong, gương mẫu đi đầu, không để chậm chạp, thua kém các tỉnh khác, đặc biệt là phát triển con người, văn hóa, kinh tế xã hội, hạ tầng và phải giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và đặc biệt an sinh xã hội, vì TP vẫn còn vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu vùng xa nên phải nỗ lực hơn nữa về an sinh xã hội.

Cùng đó, phải kích hoạt mọi nguồn lực xã hội để phát triển, không thể nào một thành phố trung tâm mà tăng trưởng lại thấp hơn trung bình cả nước, phải tham gia dẫn dắt, phải đi đầu.

Cụ thể, trong công nghiệp thì chọn chế chế biến nông sản, thủy sản, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến; nông nghiệp trọng tâm là nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, gắn với du lịch, xuất khẩu; thương mại dịch vụ gắn với kinh tế biển và du lịch sinh thái; công nghệ cao là chuyển đổi số…

“Ai lại làm công trình Quốc lộ 91 làm mấy chục năm, không thể chấp nhận được. Rất hy vọng vào đội ngũ lãnh đạo mới, các đồng chí đủ sức đủ tài khắc phục ngay hạn chế bất cập kéo dài nhiều năm” – Thủ tướng yêu cầu, đồng thời chia sẻ thẳng, không úp mở nhiều vấn đề về khu công nghiệp VSIP mãi chưa hoạt động; đề nghị cơ quan thanh tra, kiểm tra, công an vào cuộc vấn đề liên quan đến cát của địa phương; cao tốc trục ngang vì sao An Giang làm tốt mà Cần Thơ, Sóc Trăng không tốt…

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri ngày 19-10. Ảnh: TP

Thủ tướng cho rằng cán bộ có sai phạm là phải xử lý, vô cảm và thiếu trách nhiệm thì phải thay, đặc biệt những người vô cảm với sự phát triển của đất nước, địa phương, nhân dân.

“Quốc lộ 91 rất quan trọng, bố trí tiền hết cả rồi mà không làm thì không biết làm thế nào, chúng tôi không thể làm thay, rồi đường vành đai phía tây, đặc biệt, dự án Bệnh viện Ung bướu, vừa qua đã cho thanh tra, phải làm ngay trong năm 2026, không chần chừ nữa” – Thủ tướng chỉ đạo.