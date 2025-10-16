Sở GD&ĐT TP Cần Thơ thông tin phương án chi trả 30 tỉ đồng mà 41 trường nợ giáo viên 16/10/2025 19:37

Chiều 16-10, tại buổi họp cơ quan báo chí định kỳ quý III-2025 do UBND TP Cần Thơ tổ chức, bà Trần Thị Huyền, Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT, đã thông tin về phương án chi trả số tiền gần 30 tỉ đồng mà 41 trường THPT trên địa bàn Sóc Trăng cũ nợ giáo viên.

Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ Trần Thị Huyền thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: NHẪN NAM

Cụ thể, bà Huyền cho biết số nợ này là nợ giáo viên quy mô giờ, buổi và phần ôn thi tốt nghiệp cho học sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Ngành giáo dục đã nắm thông tin này và có buổi làm việc với Sở Tài chính, UBND TP đã có kết luận. Ngành sẽ tham mưu với tài chính và sẽ chi trả phần tiền này cho đội ngũ giáo viên trong thời gian sớm nhất.

“Hướng ra đã có rồi, kinh phí khi giao lại nguyên trạng thì tỉnh Sóc Trăng cũ vẫn còn 16 tỉ đồng, ngành sẽ lấy khoản đó để chi lại cho phần lương của giáo viên, đồng thời sẽ tiết kiệm trong nguồn chi nhiệm vụ chi sự nghiệp giáo dục để chi trả, nếu như còn thiếu thì ngành sẽ trình để xin Sở Tài chính trình cấp bù” – bà Huyền nói.

Bà Huyền cũng thông tin về việc sắp tới sẽ tổ chức xét thăng hạng cho giáo viên sau khi UBND TP phê duyệt đề án và chỉ tiêu thăng hạng. Việc này, Sở chỉ làm cho đơn vị trực thuộc Sở, còn theo phân cấp thì xã, phường làm cho các trường THCS, tiểu học, mầm non trên địa bàn quản lý.

Trước đó, PLO đã đưa tin việc lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Cần Thơ phản ánh về 41 trường ở Sóc Trăng nợ giáo viên gần 30 tỉ đồng, thiếu biên chế, thiếu cơ chế trả lương cho giáo viên dạy hợp đồng…