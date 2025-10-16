Chủ tịch TP Cần Thơ thông tin vấn đề nóng về giao thông, đô thị, y tế 16/10/2025 19:03

(PLO)- TP Cần Thơ đang xây dựng chính sách hỗ trợ người dân liên quan dự án mở rộng 7km còn lại của Quốc lộ 91; nhiều BV đang làm quy trình nhân sự.

Chiều 16-10, UBND TP Cần Thơ tổ chức họp cơ quan báo, đài quý III-2025 để thông tin về tình hình kinh tế, xã hội.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu tại họp báo. Ảnh: NHẪN NAM

Trình chính sách hỗ trợ với dự án mở rộng 7km Quốc lộ 91

Trước các phản ánh của cơ quan báo chí về các vấn đề giao thông, đô thị, y tế…, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đã thông tin lại nhiều nội dung.

Về phản ánh đường Bùi Hữu Nghĩa (phường Bình Thủy, đợt triều cường rằm tháng 8 ngập sâu), ông Tuyên cho biết, dự kiến trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030, sẽ đưa tuyến đường này vào.

Liên quan thông tin dự án 7km còn lại của Quốc lộ 91 thừa vốn (3.000 tỉ), ông Tuyên cho biết, hiện đã phê duyệt giá trị xây lắp và phê duyệt giá bồi thường thì đang còn như thế (tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỉ). Ông nói thêm, giá bồi thường phê duyệt thời điểm năm 2022, trong khi đó mấy trăm hộ thực hiện năm 2011 giá rất thấp. (Dự án thực hiện dở dang từ năm 2011 nhưng tạm ngưng theo Nghị quyết của Chính phủ đến nay mới tiếp tục – PV).

Theo đó, TP đang làm chính sách hỗ trợ người dân. Hiện đang báo cáo Đảng ủy UBND TP trình chính thức chính sách hỗ trợ để làm sao người dân đồng thuận, thống nhất giao mặt bằng.

“Khi có chính sách rồi thì chúng tôi sẽ trực tiếp xuống gặp gỡ, đối thoại với người dân dọc đường Cách Mạng Tháng Tám. Như thế, khi có chính sách này thì khẳng định việc đến giờ này chưa biết thừa hay không thừa (vốn)” – Chủ tịch TP Cần Thơ nói.

Liên quan vấn đề bãi rác tập kết chân cầu Hưng Lợi bây giờ, trong đó có 6.000 m2 làm bãi tập kết trung chuyển. Vừa qua quận Ninh Kiều (cũ) làm chậm và nhà thầu bỏ chạy. TP đang giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, xin ý kiến chủ trương giao chủ đầu tư lại và chỉ định thầu để triển khai bãi tập kết trung chuyển này.

Ông cho biết, sắp tới TP sẽ ban hành chỉ thị làm cho môi trường đô thị, trụ sở cơ quan, nhà dân sáng, xanh, sạch đẹp; nông thôn thì nạo vét các kênh rạch, vớt lục bình, rà soát công trình lấn chiếm kênh rạch để khơi thông dòng chảy…

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: NHẪN NAM

Liên quan Dự án 3 (Bản quản lý dự án ODA) đã dừng nguồn vốn tài trợ, Chủ tịch TP Cần Thơ cho biết đang cho Ban ODA rà soát lại để đề nghị Sở Tài chính thẩm định phê duyệt quyết toán, và rà soát lại để trình dự án mới hay là điều chỉnh chủ trương đầu tư. Những gói thầu còn lại chưa triển khai, TP sẽ tiếp tục bố trí từ ngân sách TP.

Đang làm công tác nhân sự 2 bệnh viện

Về dự án Bệnh viện (BV) Ung bướu, người đứng đầu chính quyền TP Cần Thơ cho biết, Thanh tra Chính phủ đã thanh tra xong, chuẩn bị có kết luận, khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ thì TP sẽ thực hiện các bước tiếp theo. Cụ thể là Thủ tướng sẽ cho dừng sử dụng vốn của Hungary, bố trí vốn trong nước và ngân sách TP sẽ đối ứng để hoàn chỉnh dự án BV Ung bướu.

Ông cũng xác nhận đúng là chuyện của BV Đa khoa TP khiến TP “hết sức nhọc nhằn”, tính xử lý thay người kể cả kế toán, trưởng phòng vật tư, kế hoạch. Tuy nhiên, thay đổi thì vướng việc trước đây những người này liên quan vụ việc kit test Việt Á. Vừa qua, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng và công an TP đã kết thúc vụ việc kit test của BV Đa khoa. Với việc kết thúc này, hiện nay TP đang làm công tác nhân sự.

Về BV Da liễu, Chủ tịch TP Cần Thơ nói “vi phạm đã thấy rồi, có rồi”. Về mặt chính quyền, mặt đảng, hiện nay Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND đang thực hiện nhiệm vụ kỷ luật, kỷ luật xong mới sắp xếp, dự kiến nhân sự, làm sao để đảm bảo các BV hoạt động có hiệu quả.