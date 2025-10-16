Công an TP Cần Thơ phát hiện 66 vụ về tham nhũng, chức vụ, kinh tế 16/10/2025 14:21

(PLO)- Tội phạm về trật tự xã hội trong quý III trên địa bàn TP Cần Thơ giảm 33,11% so với cùng kỳ; hiện không tồn tại tụ điểm tệ nạn xã hội, các băng, nhóm tội phạm hoạt động “lộng hành”.

Chiều 16-10, UBND TP Cần Thơ tổ chức họp cơ quan báo, đài định kỳ quý III -2025 để thông tin về tình hình kinh tế, xã hội.

TP Cần Thơ họp cơ quan báo, đài quý III chiều ngày 16-10-2025.

Theo báo cáo của Công an TP Cần Thơ, trong quý III, lực lượng công an đã chủ động mở 17 cao điểm đấu tranh, tấn công, trấn áp các loại tội phạm nhất là ngay sau khi triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Qua đó tình hình tội phạm về trật tự xã hội trong quý III giảm 33,11% so với cùng kỳ, tỉ lệ điều tra đạt chỉ tiêu đề ra; 100% tin tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đều được tiếp nhận, đảm bảo đúng quy trình, thời gian theo quy định.

Cụ thể, công an đã triệt phá 70 vụ về ma túy, bắt, xử lý 236 đối tượng, thu giữ 2,5 kg ma túy các loại, 1.019 viên ma túy tổng hợp. Cùng đó, phát hiện 66 vụ tội phạm và vi phạm pháp luật về tham nhũng, chức vụ, trật tự quản lý kinh tế; 48 vụ tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường.

Đến nay, trên địa bàn không tồn tại tụ điểm tệ nạn xã hội, các băng, nhóm tội phạm hoạt động “lộng hành” gây bức xúc trong Nhân dân.

Tai nạn giao thông trong quý III xảy ra 151 vụ, làm chết 108 người, bị thương 72 người, so với cùng kỳ giảm 14,7% về số vụ, giảm 38,9% số người bị thương; Phát hiện lập biên bản 17.637 trường hợp vi phạm về giao thông, xử phạt vi phạm hành chính 13.904 trường hợp, với số tiền 28,1 tỉ đồng.