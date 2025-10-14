Triệt phá nhóm nghi vấn chăn dắt trẻ em đi 'phun lửa' xin tiền ở Cần Thơ 14/10/2025 21:40

(PLO)- Công an TP Cần Thơ vừa triệt phá nhóm nghi vấn chăn dắt trẻ em đi “phun lửa” xin tiền tại các điểm vui chơi, thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng mỗi tháng.

Tối 14-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết vừa phối hợp Công an phường Ninh Kiều kiểm tra, phát hiện một nhóm nghi vấn chăn dắt trẻ em đi “phun lửa” tại các điểm vui chơi, khu vực đông người để xin tiền, thu lợi bất chính.

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng công an phát hiện nhóm người trưởng thành tổ chức, điều hành việc chăn dắt trẻ em đi xin ăn, biểu diễn “phun lửa” trên các tuyến đường ở quận Ninh Kiều.

Đến 9 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính một địa điểm trong hẻm 2, đường Mậu Thân (phường Ninh Kiều), mời làm việc năm người nghi vấn và bốn trẻ trực tiếp thực hiện hành vi “phun lửa” để làm rõ

Nhóm người nghi đã có hành vi chăn dắt trẻ em

Nhóm nghi vấn gồm: Nguyễn Văn Lượm (35 tuổi, quê Vĩnh Long, được xác định là người cầm đầu), Lư Thị Thu Trang (38 tuổi, sống chung như vợ chồng với Lượm), Lư Quốc Phú (32 tuổi, em ruột Trang, đang được lập hồ sơ đưa đi cai nghiện), cùng hai người giúp sức là Trần Thị Ngọc Giàu (15 tuổi, con của Trang) và Trần Thị Ngọc Ngân (15 tuổi, ngụ phường Ninh Kiều).

Bốn trẻ bị chăn dắt là anh em ruột, tuổi từ 9 đến 14, con của ông SVL ở tỉnh Vĩnh Long.

Nhóm trẻ em nghi bị chăn dắt để thu lợi bất chính

Theo điều tra ban đầu, khoảng ba tháng nay, Lượm và Trang sống cùng nhóm trẻ, thuê người chở các bé đi “phun lửa” xin tiền từ 20 giờ đến 1 giờ sáng hôm sau tại các khu vực Tân An, Ninh Kiều, Cái Khế, An Bình và Hưng Phú.

Số tiền xin được đều bị nhóm đối tượng thu lại giao cho Lượm và Trang. Những người chở trẻ đi “phun lửa” được trả công khoảng 200.000 đồng/đêm, còn mỗi bé được cho từ 50.000-100.000 đồng/ngày.

Ngoài ra, vợ chồng Lượm còn gửi cho cha mẹ nhóm trẻ khoảng 12 triệu đồng/tháng, phần còn lại cất giữ. Trung bình, nhóm này thu lợi bất chính khoảng 30 triệu đồng/tháng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ đang phối hợp Công an phường Ninh Kiều củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.