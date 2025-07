Cần Thơ: Kịp thời 'giải cứu' 2 cô gái bị kẻ giả danh công an gọi điện lừa đảo, đe dọa tống tiền 12/07/2025 23:06

(PLO)- 2 cô gái bị kẻ giả danh công an gọi điện lừa đảo, đe dọa tống tiền hàng chục đến trăm triệu đồng nhưng may mắn đã được Công an TP Cần Thơ "giải cứu" kịp thời.

Tối 12-7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Cần Thơ cho biết vừa phối hợp "giải cứu" 2 cô gái bị kẻ giả danh công an gọi điện lừa đảo, đe dọa tống tiền

Khoảng 16 giờ ngày 11-7, ông VTN (52 tuổi, ngụ phường Cái Răng, TP Cần Thơ) đến Phòng PC02 trình báo con gái là VBML (21 tuổi) bị bắt cóc, yêu cầu tiền chuộc 50 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội 3, Phòng PC02 phối hợp công an các phường Cái Khế, Ninh Kiều, Cái Răng, Tân An, An Bình... tổ chức rà soát. Đến khoảng 23 giờ 20 cùng ngày, lực lượng công an phát hiện ML tại phòng 202 khách sạn Suger, đường Trần Bình Trọng, phường Ninh Kiều.

ML trình báo với công an về việc bị kẻ giả danh công an lừa đảo

Qua làm việc, ML cho biết chiều 10-7 nhận cuộc gọi tự xưng là cán bộ Bộ Công an, thông báo ML có liên quan đến đường dây ma túy và rửa tiền. Sau đó, ML tự đến khách sạn, không liên lạc với gia đình theo yêu cầu của đối tượng.

Đến 9 giờ ngày 12-7, Phòng PC02 tiếp nhận trình báo từ chị TTH (36 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) về việc con gái là NTNN (17 tuổi) bị yêu cầu tiền chuộc 100 triệu đồng, đe dọa bán sang Campuchia, kèm nhiều hình ảnh.

Theo chị H., trước đó chị đưa con đến thuê trọ tại khu dân cư Hai Bên, phường An Bình để đi học và tham gia hoạt động ngoại khóa. Đến tối 11-7, chị nhận tin nhắn từ con báo bị bắt cóc.

Đội 3, Phòng PC02 nhanh chóng truy tìm. Đến 19 giờ ngày 12-7, xác định NN đang thuê trọ gần siêu thị Metro. Cùng lúc, NN gọi điện cho người thân xin được đón tại nhà nghỉ Thơ Phan trên đường Ngô Sĩ Liên.

Qua xác minh, NN cho biết nhận cuộc gọi từ số điện thoại lạ tự xưng là cán bộ PC03 Bộ Công an, thông báo liên quan đến vụ án rửa tiền. Đối tượng yêu cầu NN cài ứng dụng Zoom, tham gia phòng chat và làm theo chỉ dẫn.

Trong cuộc gọi video, NN thấy người đàn ông mặc trang phục công an, đưa quyết định truy nã và đe dọa bắt giam. Sau đó, NN tự đến nhà nghỉ, cắt liên lạc với gia đình và làm theo hướng dẫn của đối tượng, mục đích chứng minh có tiền và không liên quan đến rửa tiền.

Trong thời gian này, các đối tượng liên tục thúc giục NN gọi điện về nhà yêu cầu chuyển tiền, nếu không sẽ bị đánh hoặc bán sang Campuchia. Gia đình không chuyển tiền và phối hợp với công an nên đối tượng từ bỏ ý định.

Hiện Đội 3, Phòng PC02 đang phối hợp Công an phường tiếp tục làm rõ vụ việc, trấn an tinh thần hai nạn nhân và nhắc nhở để tránh tái diễn.