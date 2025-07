Công an TP Cần Thơ nhanh chóng vận hành ổn định trong mô hình tổ chức mới 09/07/2025 18:25

(PLO)- Tổ chức bộ máy mới của Công an TP Cần Thơ đã nhanh chóng vận hành ổn định, hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và phục vụ người dân tốt hơn.

Chính thức đi vào hoạt động theo mô hình mới từ ngày 1-7-2025, Công an TP Cần Thơ có 29 đơn vị cấp phòng và tương đương, 103 Công an cấp xã và hai Đồn Công an. Sau một tuần triển khai, hoạt động toàn lực lượng ổn định, đồng bộ, không xảy ra gián đoạn, bảo đảm nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Trong quá trình triển khai sắp xếp, sáp nhập, Công an TP đã chủ động nắm chắc tình hình, ứng phó kịp thời các yếu tố có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, nhất là tại các địa bàn có biến động về tổ chức hành chính. An ninh trên toàn địa bàn tiếp tục được giữ vững, không để phát sinh điểm nóng hay phức tạp kéo dài.

Công an cấp xã thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm theo đúng hướng dẫn của Bộ Công an. Các đơn vị được bố trí đủ lực lượng, trang bị tổ công tác theo quy định, có 2-3 điều tra viên/cấp xã. Sau sáp nhập, tội phạm về trật tự xã hội giảm 34% so với thời gian liền kề.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2025 của Bộ Công an.

Cùng với đó, công tác hành chính, dịch vụ công trực tuyến được duy trì thông suốt. Công an TP đang thực hiện hơn 2.100 thủ tục hành chính công trực tuyến, trong đó riêng cấp xã là 332 thủ tục. Người dân, doanh nghiệp được hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện dễ dàng thông qua các kênh thông tin chính thức.

Năm lĩnh vực quản lý nhà nước mới chuyển giao từ các sở, ngành đang được Công an TP triển khai hiệu quả như lý lịch tư pháp, an ninh mạng, hàng không, sát hạch lái xe, cai nghiện ma túy. Tai nạn giao thông trên địa bàn đã giảm gần 35%.

Công an TP Cần Thơ cũng là đơn vị đi đầu trong việc sắp xếp, ổn định tổ chức, tinh giản đội ngũ cán bộ theo hướng tự nguyện, gương mẫu. Hàng trăm cán bộ, chỉ huy đã chủ động xin rút khỏi vị trí lãnh đạo hoặc nghỉ hưu trước tuổi để tạo điều kiện sắp xếp chung. Tổ chức bộ máy nhanh chóng ổn định, quy chế làm việc được ban hành và phân công cụ thể.

Ban Giám đốc Công an TP chú trọng điều kiện làm việc, sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ sau sáp nhập. Cơ sở vật chất được rà soát, sắp xếp lại hợp lý, hạn chế tối đa việc mua sắm mới. Trung tâm Huấn luyện được cải tạo làm nơi nghỉ cho 500 cán bộ, đồng thời xã hội hóa hơn 1.000 giường tầng cho lực lượng cơ sở.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, kiểm tra, khảo sát thực tế tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an thành phố, nhằm nắm bắt tình hình cơ sở vật chất sau sáp nhập.

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2025 do Bộ Công an tổ chức, Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ nhấn mạnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, từ nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng đến tăng cường điều tra viên cho Công an cấp xã, thành lập tổ tuần tra đặc biệt và đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ người dân.