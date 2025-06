Công an TP Cần Thơ có 9 Phó Giám đốc 29/06/2025 16:05

(PLO)- Sau sáp nhập tỉnh, Công an TP Cần Thơ có một Giám đốc là Thiếu tướng Huỳnh Việt Hoà và chín Phó Giám đốc, 29 đơn vị trực thuộc, hai đồn Công an và 103 Công an xã, phường.

Chiều 29-6, Công an TP Cần Thơ tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an TP Cần Thơ về tổ chức, cán bộ theo nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Tham dự lễ có Đại tướng Lê Hồng Anh, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9; Trung tướng Nguyễn Xuân Xinh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Cựu CAND Việt Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục V, nguyên giám đốc Công an tỉnh Cần Thơ; Đại diện lãnh đạo Vụ địa bàn VIII, Uỷ ban kiểm tra Trung ương và Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an

Về phía lãnh đạo TP cần Thơ và Hậu Giang có ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang.

Lễ công bố được kết nối trực tuyến tại hai điểm cầu Công an tỉnh Hậu Giang và Công an tỉnh Sóc Trăng với thành phần tham dự gồm Thường trực Đảng uỷ xã, phường, Đội trưởng các Đội nghiệp vụ và Ban Chỉ huy Công an xã, phường thuộc hai địa bàn Hậu Giang, Sóc Trăng.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ trao hoa cho chín Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ

Tại buổi lễ, Công an TP Cần Thơ đã công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ đối với Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ mới gồm:

(1) Đại tá Vũ Thành Thức, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ hiện nay.

(2) Đại tá Lê Đức Bảy, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ hiện nay.

(3) Đại tá Trần Hoàng Độ, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ hiện nay.

(4) Trung tá Đinh Tùng An, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ hiện nay.

(5) Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng hiện nay.

(6) Đại tá Huỳnh Hoài Hận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng hiện nay.

(7) Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang hiện nay.

(8) Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang hiện nay

(9) Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang Hiện nay.

Ngoài ra Công an TP Cần Thơ còn công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thành lập Công an cấp xã; Quyết định của Giám đốc Công an thành phố về tổ chức bộ máy các phòng thuộc Công an thành phố, Công an cấp xã.

Tại buổi lễ, Giám đốc Công an thành phố đã trao quyết định bổ nhiệm cho 28 Trưởng phòng.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Huỳnh Việt Hoà, Giám đốc Công an TP Cần Thơ chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ.

Theo Thiếu tướng Hoà, thực hiện Đề án sáp nhập Công an cấp tỉnh, cấp xã, Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ cùng Công an tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng đã triển khai nghiêm túc, khẩn trương, đảm bảo ổn định tổ chức, hạn chế tối đa xáo trộn trong đội ngũ cán bộ, chiến sĩ.

Theo Quyết định của Bộ Công an, bộ máy mới của Công an TP Cần Thơ gồm một Giám đốc, chín Phó Giám đốc, 29 đơn vị trực thuộc, hai đồn Công an và 103 Công an xã, phường, sẵn sàng đi vào hoạt động từ ngày 1-7-2025.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hoà, Giám đốc Công an TP Cần Thơ

Giám đốc Công an thành phố yêu cầu các đơn vị khẩn trương ổn định tổ chức, tiếp tục giải quyết thủ tục hành chính không gián đoạn; hoàn thiện quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ; đảm bảo an ninh trật tự, duy trì hạ tầng thông tin liên lạc thông suốt. Đồng thời, tăng cường công tác tư tưởng, siết chặt kỷ luật, hoàn tất bàn giao hồ sơ, tài sản, trụ sở theo đúng quy định.

Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ ghi nhận tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình sắp xếp tổ chức; đồng thời cảm ơn sự lãnh đạo, hỗ trợ của Thành ủy, UBND TP Cần Thơ và các cơ quan, ban ngành đã đồng hành, phối hợp hiệu quả.